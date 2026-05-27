Συνάντηση Πτωχού με δημάρχους της Μεσσηνίας: Στο επίκεντρο χρηματοδοτικά προγράμματα και έργα

Η συνάντηση που έλαβε χώρα στο πολυχώρο «Ρεγγίνα» του Πνευματικού Κέντρου Καλαμάτας, είχε ως αντικείμενο την ενημέρωση σχετικά με χρηματοδοτικά προγράμματα και προσκλήσεις έργων που είτε έχουν ανοίξει, είτε θα ενεργοποιηθούν το αμέσως επόμενο διάστημα. Στο πλαίσιο αυτό, συζητήθηκαν οι άξονες των προγραμμάτων, προκειμένου να υπάρξει καλύτερη προετοιμασία από τους Δήμους τόσο μελετητικά, όσο και στο επίπεδο της σύνταξης των φακέλων για τη διεκδίκηση της χρηματοδότησης των έργων.

Σύμφωνα με το Δήμο Καλαμάτας, κατά τη συνάντηση, επιβεβαιώθηκε για ακόμα μια φορά, η άριστη συνεργασία που υπάρχει μεταξύ Δήμων και Περιφέρειας, καθώς κοινή συνισταμένη αποτελεί η υλοποίηση έργων και παρεμβάσεων με μετρήσιμα αποτελέσματα στην κοινωνία.