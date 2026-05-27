Επιφυλακή για ευλογιά προβάτων στην Πελοπόννησο

Με ανακοίνωσή της, η Διεύθυνση Κτηνιατρικής καλεί κατόχους αιγοπροβατοτροφικών μονάδων, εμπόρους, μεταφορείς ζώων και υπεύθυνους σφαγείων να βρίσκονται σε διαρκή επαγρύπνηση για την έγκαιρη ανίχνευση συμπτωμάτων και την άμεση ενημέρωση των αρμόδιων αρχών.

Όπως επισημαίνεται, η ευλογιά των προβάτων είναι ιδιαίτερα μεταδοτική ιογενής νόσος υποχρεωτικής δήλωσης, η οποία μπορεί να προκαλέσει σοβαρές επιπτώσεις στο ζωικό κεφάλαιο και στην αγροτική οικονομία. Σε περίπτωση επιβεβαίωσης κρούσματος, εφαρμόζεται σχέδιο έκτακτης ανάγκης που προβλέπει τη θανάτωση όλων των ευαίσθητων ζώων της εκμετάλλευσης, προκειμένου να αποτραπεί η εξάπλωση της νόσου.

Η Περιφέρεια διευκρινίζει ότι η ευλογιά των προβάτων δεν μεταδίδεται στον άνθρωπο, ωστόσο ζητά αυστηρή εφαρμογή μέτρων βιοασφάλειας στις εκτροφές. Μεταξύ άλλων, συστήνονται περίφραξη εγκαταστάσεων, τακτικές απολυμάνσεις, περιορισμός επισκεπτών, έλεγχος ζωοτροφών και εξοπλισμού, καθώς και καθημερινός έλεγχος των ζώων για εντοπισμό ύποπτων συμπτωμάτων, όπως υψηλός πυρετός και δερματικές αλλοιώσεις.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στη διαδικασία κουράς των ζώων, με σαφείς οδηγίες για χρήση αποκλειστικά ιδιόκτητου εξοπλισμού, αυστηρές απολυμάνσεις και συμμετοχή μόνο πιστοποιημένων συνεργείων. Η ανταλλαγή ή ο δανεισμός εξοπλισμού κουράς μεταξύ εκτροφών απαγορεύεται, ενώ προβλέπονται διοικητικές και ποινικές κυρώσεις σε περιπτώσεις παραβάσεων.

Παράλληλα, η Διεύθυνση Κτηνιατρικής υπενθυμίζει ότι για παράνομες μετακινήσεις ζώων ή ζωοτροφών προβλέπονται βαριά πρόστιμα, ενώ σε περιπτώσεις διασποράς νοσήματος προβλέπεται ακόμη και ποινή φυλάκισης τουλάχιστον 12 μηνών.