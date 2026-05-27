Επανεξετάζεται το μίσθωμα χρήσης του Ανοιχτού Θεάτρου Καλαμάτας

Στη συνεδρίαση τέθηκε, μεταξύ άλλων, και το ζήτημα της πιθανής συνδιαχείρισης του Μεγάρου Χορού με το Ανοιχτό Θέατρο, καθώς το πρώτο εμφανίζει ιδιαίτερα υψηλό λειτουργικό και ενεργειακό κόστος, ενώ το δεύτερο παρουσιάζει σημαντική δυναμική εσόδων.

Η συζήτηση άνοιξε με αφορμή την πρόσφατη παραδοχή ότι το ενεργειακό και συνολικό λειτουργικό κόστος του Μεγάρου Χορού Καλαμάτας είναι ιδιαίτερα επιβαρυντικό για τα οικονομικά δεδομένα του Δήμου, και ότι το ποσό των 99.000 ευρώ, που προβλέπεται μέσω της προγραμματικής σύμβασης για τη συντήρηση και λειτουργία του χώρου, αποδεικνύεται ανεπαρκές σε σχέση με τις πραγματικές ανάγκες του Μεγάρου.

Από την πλευρά της μείζονος μειοψηφίας, ο Τάσος Πολυχρονόπουλος στάθηκε στις σκέψεις που διατυπώθηκαν στην πρόσφατη λογοδοσία για συνδιαχείριση του Μεγάρου Χορού με το Ανοιχτό Θέατρο, σημειώνοντας ότι πρόκειται για δύο χώρους με διαφορετική οικονομική εικόνα.

Ο ίδιος αναφέρθηκε στο έντονο ενδιαφέρον που υπάρχει για το Ανοιχτό Θέατρο Καλαμάτας ενόψει της θερινής σεζόν, καθώς έχουν ήδη προγραμματιστεί 52 εκδηλώσεις, ενώ εκκρεμούν ακόμη περίπου 10. Με βάση αυτά τα δεδομένα, εκτίμησε ότι θα πρέπει να ανοίξει η συζήτηση για αύξηση του μισθίου, το οποίο σήμερα ανέρχεται στα 1.500 ευρώ.

Ο κ. Πολυχρονόπουλος πρότεινε, μάλιστα, να εξεταστεί η εφαρμογή κλιμακωτής χρέωσης, ανάλογα με τον αριθμό των θέσεων, υποστηρίζοντας ότι τα έσοδα των παραγωγών είναι σημαντικά, όπως προκύπτει και από τις τιμές των εισιτηρίων που ανακοινώνονται. Παράλληλα, ζήτησε να γίνει μια συνολικότερη συζήτηση για τη λειτουργία και την αξιοποίηση του Ανοιχτού Θεάτρου, εκτιμώντας ότι κάθε χρόνο θα συγκεντρώνει όλο και μεγαλύτερο ενδιαφέρον.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στο ζήτημα της αρίθμησης των θέσεων, υπενθυμίζοντας ότι από την επόμενη χρονιά θα πρέπει να προβλέπεται στα συμφωνητικά ως υποχρεωτικός όρος για όλες τις παραστάσεις, καθώς φέτος κάποιες παραγωγές διαθέτουν αριθμημένες θέσεις και κάποιες άλλες όχι.

Από την πλευρά του, ο αντιδήμαρχος Παντελής Δρούγας, επικαλούμενος σχετική έρευνα που πραγματοποίησε, ανέφερε ότι σε αντίστοιχα ανοιχτά θέατρα το μίσθωμα κινείται στα ίδια επίπεδα. Παράλληλα, εξέφρασε τον προβληματισμό του ότι μια πιθανή αύξηση θα μπορούσε να οδηγήσει σε ακυρώσεις εκδηλώσεων, επηρεάζοντας αρνητικά τον προγραμματισμό της θερινής περιόδου.

Ο πρόεδρος της Φάρις, Σωτήρης Κριτσωτάκης, δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να ανοίξει η συζήτηση για το μίσθωμα, επισημαίνοντας ότι το επόμενο διάστημα πρόκειται να αλλάξει ο κανονισμός λειτουργίας του Ανοιχτού Θεάτρου. Η αναθεώρηση αυτή εκτιμάται ότι μπορεί να αποτελέσει αφορμή για να επανεξεταστούν συνολικά οι όροι χρήσης του χώρου.

Τ.Αν.