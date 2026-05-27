Τοπική Κοινότητα Σιδηροκάστρου: Υπέρ της αυτονομίας του Νοσοκομείου Κυπαρισσίας

Υπέρ της αυτονομίας του Νοσοκομείου Κυπαρισσίας, τάσσεται η Τοπική Κοινότητα Σιδηροκάστρου, γενέτειρα του μεγάλου ευεργέτη και δωρητή του νοσοκομείου Γεωργίου Αλεξόπουλου, ζητώντας παράλληλα να δοθεί σε αυτό και το όνομα του.

Σε σχετική ανακοίνωση του προέδρου της ΤΚ Σιδηροκάστρου Αθανάσιου Κυριαζή τονίζεται: «Η Γεννήτορα του μεγάλου Ευεργέτη – Δωρητή του Νοσοκομείου Κυπαρισσίας Σιδηρόκστρο παρακολουθεί τις εξελίξεις της προώθησης ανεξαρτητοποίησης –αυτοτέλειας άλλων Νοσοκομείων.

Ξεσηκωνόμαστε με μια φωνή όλοι μαζί σαν μια μεγάλη Σιδηροκαστρίτικη οικογένεια Κοινότητα, φορείς, κάτοικοι.

Καταρχάς τιμάμε τους μεγάλους Ευεργέτες- Δωρητές Ίδρυσης και στήριξης όπως Γεώργιος Αλεξόπουλος, Βενέτα Γεωργοπούλου. Ελένη Συναδινού, Αθηναϊς Κατίνα Κόντου, Κάκια Κοντοπούλου Δενδρινού , Κώστας Αρνόκουρος, Βενετσιάνος Κάκκαβας, και τελευταία Αχιλλέας Κωνσταντακόπουλος για Αξονικό Τομογράφο.

Έτσι χωρίς δισταγμό πρέπει να τονίσουμε ότι και το ιστορικό αυτό Νοσοκομείο της Τριφυλίας πρέπει να ανεξαρτητοποιηθεί από το Νοσοκομείο Καλαμάτας να έχει την δική του αυτοτέλεια με παράλληλη στελέχωση από Νοσηλευτικό και Ιατρικό προσωπικό. Έχουμε χρέος έναντι των Δωρητών –Ευεργετών των ανθρώπων που έδωσαν και θέλουν σωστή Δημόσια Υγεία σε Τριφυλία – Μεσσηνία - Ηλεία.

Βρισκόμαστε δίπλα και ενώνουμε τη φωνή μας με τον Δήμο Τριφυλίας , τον σύλλογο Εργαζομένων Νοσηλευτικού Προσωπικού , σύλλογο Φίλων του Νοσοκομείου και Εμπορικού Συλλόγου Κυπαρισσίας, προς κάθε κατεύθυνση για αυτοτέλεια – στελέχωση και εφαρμογή του κύριου άρθρου και επιθυμία στη διαθήκη να ονομαστεί Αλεξοπούλειο νοσοκομείο».