Επιτροπή εξέτασης καταλληλότητας ακινήτων στην Τριφυλία

Επιτροπή εξέτασης καταλληλότητας ακινήτων για τη λειτουργία μονάδων Φροντίδας Προσχολικής Αγωγής και Διαπαιδαγώγησης και γενικά Ιδρυμάτων Παιδικής Προστασίας, φορέων Ιδιωτικού Τομέα, συγκροτήθηκε στο Δήμο Τριφυλίας με απόφαση του δσημάρχου Γιώργου Λεβεντάκη.

Την Επιτροπή αποτελούν: Τακτικό Μέλος: Πούλου Ελένη, Επόπτρια Υγείας της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας Π.Ε. Μεσσηνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Αναπληρωματικό Μέλος: Πετρουλάκη Παναγιώτα, Επόπτρια Υγείας της αυτής Δ/νσης.

Τακτικό Μέλος: Στυλιανού Φωτεινή – ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού με βαθμό Α’ & Αναπληρώτρια Προϊσταμένη του Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Δημόσιας Υγείας, Παιδείας, Πολιτισμού & Αθλητισμού του Δήμου Τριφυλίας. Αναπληρωματικό Μέλος : Ράλλη Αναστασία – ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού, του αυτού Τμήματος.

Τακτικό Μέλος: Ντούντα Θεοδώρα, ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός Δήμου Τριφυλίας. Αναπληρωματικό Μέλος : Σαμόλη Μαργαρίτα, ΤΕ Πολιτικός Μηχανικός Δήμου Τριφυλίας.

Τακτικό Μέλος: Σελλή Χαρά, εκπρόσωπο του Σ.Ι.Μ.ΜΙ.ΠΑ.ΣΕ. Αναπληρωματικό Μέλος: Πρωτόπαπα Μαρία, εκπρόσωπο του ιδίου φορέα.

Η Επιτροπή λειτουργεί ως πρωτοβάθμιο όργανο και έργο αυτής είναι η εξέταση της καταλληλότητας των ακινήτων (εκτάσεις και οικήματα) των Μονάδων Φροντίδας Προσχολικής Αγωγής και Διαπαιδαγώγησης και γενικά ιδρυμάτων παιδικής προστασίας φορέων ιδιωτικού δικαίου, προκειμένου να διαπιστωθεί αν αυτά συγκεντρώνουν τους όρους και τις προϋποθέσεις των αντίστοιχων αποφάσεων που ορίζουν τις προδιαγραφές για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας.

