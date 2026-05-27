Παράρτημα της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Καλαμάτας στη Μεσσήνη

Ενα σημαντικό βήμα για την ενίσχυση της παιδείας, του πολιτισμού και της φιλαναγνωσίας στην περιοχή της Μεσσήνης πραγματοποιήθηκε με την υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας στις 14 Μαΐου μεταξύ του Δήμου Μεσσήνης και της Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Καλαμάτας για τη δημιουργία και λειτουργία Παιδικού και Νεανικού Παραρτήματος της Βιβλιοθήκης στη Μεσσήνη.

Το Μνημόνιο υπέγραψαν ο Δήμαρχος Μεσσήνης Γεώργιος Αθανασόπουλος και η Πρόεδρος του Εφορευτικού Συμβουλίου της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Καλαμάτας Πιπίνα Π. Κουμάντου.

Στόχος της συνεργασίας είναι η δημιουργία ενός σύγχρονου χώρου γνώσης, δημιουργίας και πολιτισμού, που θα απευθύνεται κυρίως σε παιδιά και νέους, ενισχύοντας την εκπαιδευτική διαδικασία, την καλλιέργεια της φιλαναγνωσίας και την ισότιμη πρόσβαση όλων των πολιτών στη γνώση και στον πολιτισμό.

Το νέο παράρτημα θα στεγαστεί στο Φιλοσοφικό Κέντρο Μεσσήνης, σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο που θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες μιας σύγχρονης παιδικής και νεανικής βιβλιοθήκης.