Διεκδίκηση αυξημένης χρηματοδότησης για το Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας

Δεδομένο θεωρείται πλέον πως ο Δήμος Καλαμάτας και η Φάρις θα επιχειρήσουν να διεκδικήσουν αυξημένη χρηματοδότηση στη νέα προγραμματική συμφωνία για το Διεθνές Φεστιβάλ Χορού, εφόσον στόχος είναι να διατηρηθεί το επίπεδο στο οποίο έχει φτάσει ο θεσμός.

Η συζήτηση που έγινε στο Διοικητικό Συμβούλιο της Φάρις, με αφορμή και την πρόσφατη παρουσίαση του προγράμματος του 32ου Διεθνούς Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας, ανέδειξε τόσο την ανάγκη ενίσχυσης των πόρων όσο και το ιδιαίτερο ενδιαφέρον που συγκεντρώνει το φετινό πρόγραμμα.

Αφορμή αποτέλεσε η εισήγηση που ψηφίστηκε για την έγκριση των πρακτικών αξιολόγησης της τεχνικής και οικονομικής προσφοράς και την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την ενοικίαση ηχητικού εξοπλισμού, παταριών, χωροδικτυωμάτων και ικριωμάτων εργασίας, με τοποθέτηση και τεχνική υποστήριξη, για τις ανάγκες του φεστιβάλ. Ωστόσο, η συζήτηση που ακολούθησε κινήθηκε και σε ευρύτερο επίπεδο, γύρω από τη δυναμική του θεσμού και τις προϋποθέσεις για τη συνέχισή του με τους ίδιους, ή και καλύτερους, όρους.

Από την πλευρά της μείζονος μειοψηφίας, ο Τάσος Πολυχρονόπουλος σημείωσε ότι το άνοιγμα του Φεστιβάλ Χορού προς τo Διεθνές Κέντρο Χορού έχει πλέον περάσει ευρύτερα σε δημοσιογραφικούς και καλλιτεχνικούς κύκλους. Όπως ανέφερε, η Καλαμάτα, καθώς ετοιμάζεται να διεκδικήσει νέα συμφωνία χρηματοδότησης για τον θεσμό, μπορεί πλέον να το κάνει από πιο ενισχυμένη θέση.

Ο ίδιος παρατήρησε πως στο παρασκήνιο θα πρέπει να υπάρξει σοβαρή κινητοποίηση προς το περιβάλλον του υπουργείου Πολιτισμού και της Περιφέρειας, ιδιαίτερα από τη στιγμή που το φετινό φεστιβάλ εμφανίζεται σημαντικά διευρυμένο στην Πελοπόννησο. Παράλληλα, επικαλούμενος πρόσφατη τοποθέτηση της καλλιτεχνικής διευθύντριας Τζένης Αργυρίου, τόνισε πως αποτελεί «άθλο» το γεγονός ότι διαμορφώθηκε ένα τέτοιο πρόγραμμα με τον ίδιο προϋπολογισμό, παρά τις πιο απαιτητικές συνθήκες.

Ως προς το καλλιτεχνικό σκέλος, ο κ. Πολυχρονόπουλος χαρακτήρισε το πρόγραμμα αναβαθμισμένο και πιο πλούσιο, εκτιμώντας ότι -και αυτό- μπορεί να αποτελέσει επιχείρημα ώστε ο Δήμος να διεκδικήσει με καλύτερους όρους μια ισχυρότερη χρηματοδότηση.

Την ίδια στιγμή, η τοποθέτηση του καλλιτεχνικού διευθυντή του Δημοτικού Ωδείου Καλαμάτας, Στάθη Γυφτάκη, ήχησε ως προειδοποίηση. Ο κ. Γυφτάκης υπογράμμισε ότι το υπουργείο Πολιτισμού, σε βάθος τριετίας, προβλέπει μείωση 40% των εξόδων του, γεγονός που, όπως σημειώθηκε, μπορεί να έχει συνέπειες στις προγραμματικές συμφωνίες που υπογράφονται.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Φάρις, Σωτήρης Κριτσωτάκης, μίλησε με ιδιαίτερα θετικά λόγια για το πρόγραμμα που παρουσίασε η Τζένη Αργυρίου, σημειώνοντας ότι ο πήχης έχει ανέβει ένα σκαλοπάτι παραπάνω. Όπως ανέφερε, οι προηγούμενες καλλιτεχνικές διευθύντριες είχαν αναμφίβολα επιτελέσει σπουδαίο έργο, χτίζοντας μια σημαντική πορεία για τον θεσμό. Ωστόσο, πρόσθεσε ότι το «κάτι παραπάνω» που αναζητούσε η Φάρις, ώστε να ανοιχθεί ακόμη περισσότερο το φεστιβάλ, το βρήκε στο πρόσωπο της κας Αργυρίου και στο πρόγραμμα που υλοποιεί.

Ο κ. Κριτσωτάκης συμφώνησε επίσης ότι θα πρέπει να υπάρξουν πιέσεις για νέα, ενισχυμένη χρηματοδότηση, επισημαίνοντας πως μετά τη λήξη του φετινού φεστιβάλ θα ακολουθήσουν οι σχετικές συζητήσεις.

Στο καθαρά διαδικαστικό σκέλος της εισήγησης, το Διοικητικό Συμβούλιο της Φάρις κλήθηκε να εγκρίνει τα πρακτικά αξιολόγησης της τεχνικής και οικονομικής προσφοράς για τον σχετικό ηλεκτρονικό διαγωνισμό. Σύμφωνα με τα στοιχεία της εισήγησης, κατατέθηκε μία προσφορά, από την εταιρεία SIKAS AVL RENTAL COMPANY Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε., η οποία κρίθηκε τεχνικά αποδεκτή. Η οικονομική προσφορά ανέρχεται συνολικά σε 46.200 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, χωρίς έκπτωση.