Καλαμάτα: Παρουσίαση βιβλίου του Φώτη Κατσιμπούρη

Το βιβλίο του Φώτη Κατσιμπούρη με τίτλο «Το κάλεσμα της Λάμιας», που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις «Ανεμος», θα παρουσιαστεί την Τετάρτη 3 Ιουνίου στις 8 μ.μ. στο “Vista garden bistro”, στη Μαρίνα Καλαμάτας.

Για το βιβλίο θα μιλήσουν η Πωλίνα Ψυχογυιοπούλου, συγγραφέας και πρώην σχολική σύμβουλος φιλολόγων, καθώς και ο Aγγελος Λάππας, συγγραφέας και φιλόλογος.

Τον συντονισμό της παρουσίασης έχει αναλάβει η Κωνσταντίνα Φούκα, συγγραφέας, ειδική παιδαγωγός και ψυχοθεραπεύτρια, ενώ χαιρετισμούς θα απευθύνουν η Νικολίνα Λέκκα, πρόεδρος της Eνωσης Μεσσήνιων Συγγραφέων, και ο Σταύρος Κάρτσωνας, εκ μέρους του Heterotopia Project. Αποσπάσματα από το μυθιστόρημα φαντασίας του Φώτη Κατσιμπούρη θα διαβάσει η Κατερίνα Γυφτάκη-Μπεκ, συγγραφέας. Η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα της Ενωσης Μεσσήνιων Συγγραφέων και του Heterotopia Project. Η είσοδος είναι ελεύθερη.