eleftheriaonline.gr - Εφημερίδα Ελευθερία

Τετάρτη, 27 Μαϊος 2026 19:28

Την Παρασκευή το πνευματικό μνημόσυνο για τον Χρήστο Ρηγανά

Γράφτηκε από την

Την Παρασκευή το πνευματικό μνημόσυνο για τον Χρήστο Ρηγανά

Navarino Agora

Πνευματικό μνημόσυνο προς τιμήν του εκλιπόντος διακεκριμένου γλύπτη Χρήστου Ρηγανά έχει προγραμματιστεί για την Παρασκευή, στις 8 μ.μ., στο Πνευματικό Κέντρο Καλαμάτας, με ελεύθερη είσοδο για το κοινό.

Αναφορά στη ζωή και την πολυσχιδή προσωπικότητα του καλλιτέχνη θα γίνει από τον Θεόδωρο Παπαγιάννη, διακεκριμένο γλύπτη και ομότιμο καθηγητή της ΑΣΚΤ, ενώ θα προβληθεί το ντοκιμαντέρ της Κλεώνης Φλέσσα «Χρήστος Ρηγανάς: Της Σμίλης Γραφήματα».

Κατηγορία Κοινωνία
επιστροφή στην κορυφή

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ


NEWSLETTER

Συμπληρώστε το email σας εδώ για να λαμβάνετε νέα και ενημερώσεις