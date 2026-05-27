Την Παρασκευή το πνευματικό μνημόσυνο για τον Χρήστο Ρηγανά

Πνευματικό μνημόσυνο προς τιμήν του εκλιπόντος διακεκριμένου γλύπτη Χρήστου Ρηγανά έχει προγραμματιστεί για την Παρασκευή, στις 8 μ.μ., στο Πνευματικό Κέντρο Καλαμάτας, με ελεύθερη είσοδο για το κοινό.

Αναφορά στη ζωή και την πολυσχιδή προσωπικότητα του καλλιτέχνη θα γίνει από τον Θεόδωρο Παπαγιάννη, διακεκριμένο γλύπτη και ομότιμο καθηγητή της ΑΣΚΤ, ενώ θα προβληθεί το ντοκιμαντέρ της Κλεώνης Φλέσσα «Χρήστος Ρηγανάς: Της Σμίλης Γραφήματα».