Ξανά πρόεδρος στη ΣΥΚΙΚΗ ο Παπαγεωργίου

Συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Αγροτικού Συνεταιρισμού Σύκων και Ξηρών Καρπών «ΣΥΚΙΚΗ», μετά τις εκλογές που πραγματοποιήθηκαν την Πέμπτη 28 Μαΐου στις εγκαταστάσεις του συνεταιρισμού, παρουσία αντιπροσώπου της Δικαστικής Αρχής.

Πρόεδρος του νέου Διοικητικού Συμβουλίου εξελέγη ο Παναγιώτης Παπαγεωργίου, αντιπρόεδρος ο Βασίλειος Αλειφέρης, γραμματέας ο Γεώργιος Δελλής και ταμίας ο Νικόλαος Σαμπαζιώτης.

Μέλη του νέου Δ.Σ. είναι οι Σταύρος Βέλμαχος, Διονύσιος Καρούτζος, Ιωάννης Ντυμένος, Παναγιώτης Αποστολάκης και Δημήτριος Κοσμόπουλος.

Από τις αρχαιρεσίες προέκυψε και το νέο Εποπτικό Συμβούλιο της ΣΥΚΙΚΗΣ, με πρόεδρο τον Κωνσταντίνο Πανούση, γραμματέα τον Παναγιώτη Βλαχάκη και μέλη τους Νικόλαο Τράκα, Κωνσταντίνο Τσίχλη και Νικόλαο Αποστολόπουλο.