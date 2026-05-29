Σταθερές τιμές στον take away καφέ στην Καλαμάτα - Πιέσεις από το κόστος και αβεβαιότητα για το φθινόπωρο

Σταθερή παραμένει η εικόνα στις τιμές του take away καφέ στην Καλαμάτα, σύμφωνα με στοιχεία από καταλόγους καταστημάτων και τις πλατφόρμες Wolt και E-food, με τις διακυμάνσεις να είναι περιορισμένες και χωρίς ουσιαστικές αυξήσεις το τελευταίο διάστημα.

Οι πιο δημοφιλείς επιλογές κινούνται σε συγκεκριμένα εύρη τιμών, τα οποία αποτυπώνουν και τον μέσο όρο της αγοράς.

Ειδικότερα, ο freddo espresso κυμαίνεται από 2,20 έως 2,50 ευρώ, με τον μέσο όρο να διαμορφώνεται περίπου στα 2,30 ευρώ. Αντίστοιχα, ο freddo cappuccino κινείται κυρίως μεταξύ 2,20 και 2,70 ευρώ, με μέση τιμή κοντά στα 2,40 ευρώ. Σε χαμηλότερα επίπεδα παραμένουν οι ζεστοί καφέδες, καθώς ο espresso διαμορφώνεται περίπου από 1,60 έως 2,00 ευρώ, ενώ ο ελληνικός καφές κινείται στο ίδιο περίπου εύρος, ανάλογα με το κατάστημα.

O cappuccino πωλείται ανάμεσα σε 2 και 2,30 ευρώ, ενώ η πιο διαχρονική οικονομική λύση σε κρύο καφέ παραμένει ο φραπές με τιμή που κινείται κοντά στα 2 ευρώ.

Σημαντική είναι η διαφοροποίηση στην τελική τιμή όταν η παραγγελία γίνεται μέσω delivery. Όπως προκύπτει από την έρευνα, στις πλατφόρμες προστίθεται συνήθως επιβάρυνση της τάξης των 0,10 έως 0,20 ευρώ ανά καφέ, γεγονός που καθιστά την απευθείας παραλαβή από το κατάστημα πιο οικονομική επιλογή.

Επαγγελματίες του κλάδου, μιλώντας στην «Ε», σημείωσαν ότι από το Πάσχα του 2025 μέχρι σήμερα δεν έχουν καταγραφεί ουσιαστικές αυξήσεις στις τιμές, παρά τις πιέσεις στο λειτουργικό κόστος. Ωστόσο, εκφράζουν ανησυχία για το επόμενο διάστημα, επισημαίνοντας ότι ενδεχόμενη συνέχιση της κρίσης στη Μέση Ανατολή μπορεί να επηρεάσει την αγορά, οδηγώντας σε πιθανές ανατιμήσεις μετά το καλοκαίρι.

Την ίδια ώρα, η κίνηση εμφανίζεται μειωμένη. Όπως παρατηρούν, η γενικότερη ακρίβεια έχει αρχίσει να επηρεάζει τις καθημερινές συνήθειες των καταναλωτών, οι οποίοι συνεχίζουν μεν να αγοράζουν καφέ, αλλά πιο συγκρατημένα, περιορίζοντας την κατανάλωση συνήθως σε έναν καφέ ημερησίως, μιας και οι τιμές έτσι -όπως έχουν διαμορφωθεί- είναι ούτως ή άλλως “αλμυρές”.

Παρά έτσι τις πιέσεις, ο take away καφές εξακολουθεί να αποτελεί βασικό στοιχείο της καθημερινότητας, με την αγορά να διατηρεί ισορροπία –τουλάχιστον προς το παρόν.