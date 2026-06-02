Πρόεδρος Γεώργιος Παναγόπουλος, γενική γραμματέας Τασούλα Φοιφα, α’ αντιπρόεδρος Παναγιώτης Μουργής, β’ Αντιπρόεδρος Ελένη Κοτταρίδη, ταμίας Χρήστος Βρυώνης, υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων Ιωάννης Κούμπλας και μελος Βρυώνης Νικόλαος.
Τρίτη, 02 Ιουνίου 2026 19:25
Μεσσηνία: Πρόεδρος Καταστηματαρχών Τροφίμων και Σούπερ Μάρκετ ο Γεώρ. Παναγόπουλος
Συγκροτήθηκε την Τετάρτη σε Σώμα το Δ.Σ. του Συλλόγου Καταστηματαρχών Τροφίμων και Σούπερ Μάρκετ Καλαμάτας & Νομού Μεσσηνίας μετά τις αρχαιρεσίες της 24ης Μαΐου.
Η σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου διαμορφώθηκε ως εξής:
