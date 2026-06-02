Ομοσπονδία Γυναικών Ελλάδας: Για τη δολοφονία της 39χρονης γυναίκας στην Καλαμάτα

Χρέος μας είναι να απλώσουμε το χέρι σε κάθε γυναίκα που υφίσταται βία. Οι δολοφονίες, η σεξουαλική κακοποίηση και ο βιασμός, πηγή τους έχουν το «δίκαιο» που επιβάλλει η σημερινή σάπια κοινωνία. Όσο οι όροι της ζωής και της δουλειάς μας θα επιδεινώνονται, τόσο περισσότερο οι γυναίκες θα δυσκολεύονται να σηκώσουν κεφάλι και να καταγγείλουν, να αντιπαλέψουν κάθε μορφή βίας, αλλά και να απεγκλωβιστούν από παθογόνες οικογενειακές και διαπροσωπικές σχέσεις. Γιατί η εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών συνδέεται με όλες τις οικονομικές και κοινωνικές προϋποθέσεις που θα τους εξασφαλίσουν τη δυνατότητα να ικανοποιούν τις σύγχρονες ανάγκες τους σε όλους τους τομείς της ζωής τους, να στέκονται στα πόδια τους, να είναι χειραφετημένες οικονομικά, ψυχικά, συναισθηματικά.

Δε μπορούμε να μιλήσουμε για απλά ένα μεμονωμένο περιστατικό. Επαναλαμβάνεται ξανά και ξανά.

Ως εδώ!

Ως Σύλλογος για τα δικαιώματα της γυναίκας, στεκόμαστε δίπλα σε κάθε γυναίκα που βιώνει οποιαδήποτε μορφή βίας μέσα στο σπίτι της. Καμία γυναίκα δεν είναι μόνη.

Διεκδικούμε:

1) Κρατικό δίκτυο κοινωνικών υπηρεσιών και υποδομών, ξενώνων και συμβουλευτικών κέντρων.

2) Δωρεάν κέντρα ψυχικής υγείας για την πρόληψη της βίας κατά των γυναικών, ολόπλευρη δωρεάν στήριξη των κακοποιημένων γυναικών και των παιδιών τους.

3) Στελέχωση της δομής του Δήμου Καλαμάτας με σταθερό και μόνιμο προσωπικό.