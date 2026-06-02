Γυναικοκτονία στην Καλαμάτα: Σοκάρει η ιατροδικαστική έκθεση με τις 45 μαχαιριές - Την Τετάρτη η κηδεία

Σοκαρισμένη εξακολουθεί να παραμένει η κοινωνία της Καλαμάτας από την άγρια γυναικοκτονία που έγινε τα ξημερώματα της Δευτέρας σε διαμέρισμα στο κέντρο της πόλης.

Ενας 41χρονος λογιστής σκότωσε με στυγερό τρόπο την 39χρονη σύζυγό του στο σπίτι τους στη συμβολή των οδών Βασιλίσσης Ολγας και Κανάρη και ενώ στο διπλανό δωμάτιο κοιμούνταν τα δύο κοριτσάκια τους 10 και 6 ετών!

Η ιατροδικαστική εξέταση στη σορό του θύματος, καταδεικνύει την αγριότητα του εγκλήματος, μιας και καταγράφηκαν 45 μαχαιριές σε όλο το σώμα της 39χρονης από τον 41χρονο, ενώ στα χέρια της εντοπίστηκαν πολλά αμυντικά τραύματα! Οι δύο μαχαιριές στην καρδιά και μία στην πλάτη ήταν αυτές που επέφεραν το θάνατο στην κρεβατοκάμαρα του ζευγαριού.

Ο συζυγοκτόνος κατακρεούργησε την άτυχη γυναίκα, με τα ευρήματα της ιατροδικαστικής έκθεσης να σοκάρουν για την αγριότητα των χτυπημάτων και τη μανία που επέδειξε ο καθ’ ομολογίαν δράστης στη μητέρα των παιδιών του.

Να τονίσουμε πως το μαχαίρι έχει αποσταλεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια της ΕΛ.ΑΣ. για αναλύσεις γενετικού υλικού και αποτυπωμάτων.

Στον εισαγγελέα ο 41χρονος, πήρε προθεσμία να απολογηθεί την Πέμπτη

Ο 41χρονος οδηγήθηκε σήμερα το μεσημέρι κάτω από άκρα μυστικότητα και αυξημένα μέτρα ασφαλείας στον εισαγγελέα στο Δικαστικό Μέγαρο Καλαμάτας, όπου παρέμεινε για πάνω από δύο ώρες.

Ο δράστης που ομολόγησε την πράξη του, ζήτησε και έλαβε προθεσμία για την Πέμπτη το μεσημέρι για να απολογηθεί, κατηγορούμενος για ανθρωποκτονία από πρόθεση, ενδοοικογενειακή βία και το νόμο περί όπλων.

Αυτό που ισχυρίστηκε είναι πως δέχθηκε επίθεση από τη σύζυγό του με ένα μαχαίρι, πως πάλεψε μαζί της, της το πήρε και στη συνέχεια τη σκότωσε.

Αυτός ο ισχυρισμός πάντως δεν φαίνεται να συμπίπτει με τα έως τώρα στοιχεία των Αρχών, μιας και ο ίδιος δεν είχε αμυντικά τραύματα, παρά μόνο διάφορες εκδορές που δεν παραπέμπουν σε άμυνα. Μάλιστα οι αστυνομικοί θεωρούν πως ο ίδιος τοποθέτησε το μαχαίρι στο αριστερό χέρι της συζύγου του για να ενισχύσει το αφήγημα της άμυνας.

“Ενα ανθρώπινο κουρέλι”, δήλωσε ο δικηγόρος

Πριν τη μεταγωγή του στα δικαστήρια ο συνήγορός του Γιώργος Καμβύσης αναφέρθηκε στην κατάσταση του πελάτη του λέγοντας μεταξύ άλλων, ότι τον είδε να είναι "ανθρώπινο κουρέλι, ένα διαλυμένο άνθρωπο", φέροντας εμφανώς "χτυπήματα και μώλωπες κάτω από τα μάτια και εκχυμώσεις".

“Δεν παύει να είναι μία δολοφονία και όλοι ξέρουμε πως το υπέρτατο αγαθό είναι η ανθρώπινη ζωή, αλλά από την άλλη δεν μπορεί να στήνονται λαϊκά δικαστήρια και να δικάζεται ένας άνθρωπος όταν ο πληρεξούσιος δικηγόρος του δεν έχει πλήρη εικόνα και στοιχεία της ποινικής δικογραφίας.

Ο φυσικός δικαστής είναι αυτός που θα αποφασίσει, στο χρόνο που πρέπει να αποφασίσει, αφού έχουν διαλευκανθεί όλες οι παράμετροι της ιστορίας. Κατά την κρίση μου, από όσα είδα ο εντολέας μου έχει δεχθεί επίθεση”, δήλωσε ο κ. Καμβύσης.

Εντονοι καυγάδες το τελευταίο διάστημα

Οι Αρχές εξετάζουν όλες τις παραμέτρους της νέας γυναικοκτονίας που έχει συνταράξει το πανελλήνιο, με μαρτυρίες γειτόνων συγγενών και φίλων του ζευγαριού να μιλούν για έντονους καυγάδες που είχαν μεταξύ τους το τελευταίο χρονικό διάστημα.

Η 39χρονη φαίνεται πως ήθελε να χωρίσει εδώ και αρκετό καιρό, μιας και ο 41χρονος τη ζήλευε παθολογικά, την παρακολουθούσε και ήταν αρνητικός στην επιθυμία της να βρει μια δουλειά για να είναι οικονομικά ανεξάρτητη.

Πληροφορίες από το περιβάλλον της 39χρονης κάνουν λόγο για περιστατικά λεκτικής και σωματικής κακοποίησης από τον δράστη, που όμως δεν είχαν καταγγελθεί επίσημα στην Αστυνομία.

Το τελευταίο διάστημα οι καυγάδες είχαν ενταθεί και μάλιστα το μεσημέρι της περασμένης Πέμπτης γείτονες έκαναν αναφορά στην Αστυνομία μιας και ακούγονταν φωνές και ουρλιαχτά από το διαμέρισμά τους.

Αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο, όμως οι φωνές είχαν σταματήσει και δεν καταγράφηκε το περιστατικό.

Έρευνα για τα ηρεμιστικά που βρέθηκαν στο σπίτι

Οι έρευνες των Αρχών στρέφονται στα δύο κοριτσάκια του ζευγαριού, που βρέθηκαν από τους αστυνομικούς να κοιμούνται στο δωμάτιο τους, δίχως να έχουν δει ή ακούσει κάτι.

Στο σπίτι εντοπίστηκε ένα κουτί με ηρεμιστικά χάπια, για τα οποία δεν υπάρχει συνταγογράφηση και εξετάζεται το ενδεχόμενο, τα δύο μικρά κορίτσια να ναρκώθηκαν, μιας και δεν ξύπνησαν παρά τον έντονο διαπληκτισμό των γονιών τους και τη δολοφονία, ενώ συνέχισαν να κοιμούνται και κατά τη μεταφορά τους από αστυνομικούς στο Νοσοκομείο Καλαμάτας.

Οπως ορίζει το πρωτόκολλο στα δύο παιδιά έγιναν αιματολογικές εξετάσεις, όπου θα φανεί αν τους είχαν δοθεί υπνωτικά χάπια.

Τα δύο κοριτσάκια συνεχίζουν να παραμένουν στην Παιδιατρική Κλινική του Νοσοκομείου Καλαμάτας, όπου λαμβάνουν προστατευτική φύλαξη και ψυχολογική υποστήριξη, έως ότου αποφασιστεί από τη εισαγγελία που θα πάνε.

Τέλος, να σημειωθεί πως η κηδεία της 39χρονης θα γίνει αύριο Τετάρτη στις 7 το απόγευμα στο Κοιμητήριο Καλαμάτας.