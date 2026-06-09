Τρία χρόνια από το ναυάγιο της Πύλου: Συναυλία διαμαρτυρίας ενάντια στον πόλεμο και την προσφυγιά

Το Συνδικάτο Υπαλλήλων στον Ιδιωτικό Τομέα Ν. Μεσσηνίας συμμετέχει και στηρίζει τη συναυλία στο λιμάνι, καθώς, όπως αναφέρει, “συμπληρώνονται τρία χρόνια από το πολύνεκρο ναυάγιο της Πύλου. Εκεί βρήκαν βασανιστικό θάνατο πάνω από 600 άνθρωποι, ανάμεσά τους εκατοντάδες γυναίκες και ανυπεράσπιστα παιδιά” και παρατηρεί:

“Τρία χρόνια μετά οι αδικοχαμένοι νεκροί ζητούν δικαίωση. Η επιχείρηση συγκάλυψης της κυβέρνησης δεν θα περάσει. Το έγκλημα στην Πύλο έχει αιτίες και ενόχους. Τις κυβερνήσεις και τα κράτη που στηρίζουν τους ιμπεριαλιστικούς πολέμους και επεμβάσεις και διαθέτουν δισεκατομμύρια για εξοπλισμούς, την ίδια ώρα που υψώνουν τείχη και καταστολή απέναντι στα θύματα της πολιτικής τους, προωθούν «δουλεμπορικές» συμφωνίες για την εξασφάλιση φθηνού εργατικού δυναμικού για τις μεγάλες επιχειρήσεις στις χώρες της ΕΕ.

Παλεύουμε για έναν κόσμο ελεύθερο και ειρηνικό, χωρίς πολέμους, εκμετάλλευση και προσφυγιά. Δυναμώνουμε την πάλη μας ενάντια στον πόλεμο, για να κλείσουν όλες οι βάσεις του θανάτου, για να σταματήσει κάθε σχέση της κυβέρνησης με το κράτος - δολοφόνο του Ισραήλ, για να γυρίσουν πίσω όλες οι αποστολές στρατευμάτων εκτός συνόρων. Παλεύουμε ενάντια στο άδικο ευρωενωσιακό πλαίσιο και τον εγκλωβισμό των προσφύγων στις λεγόμενες χώρες πρώτης υποδοχής, που μετατρέπονται σε αποθήκες ανθρώπινων ψυχών. Απαιτούμε να κλείσουν όλα τα hot-spots στα νησιά και αλλού. Να σταματήσει κάθε άδικη διάκριση σε βάρος των προσφύγων και μεταναστών εργατών. Παλεύουμε μαζί με τους συναδέλφους μας στα χωράφια, τα εργοστάσια και τις οικοδομές, για ζωή και δουλειά με δικαιώματα”.

Στη συναυλία συμμετέχει και το Συνδικάτο Εργατοϋπαλλήλων Επισιτισμού Τουρισμού Ξενοδοχείων Μεσσηνίας και δηλώνει, μεταξύ άλλων, πως “απαιτούμε: Καμία εμπλοκή της Ελλάδας στους πολέμους και τους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς. Να κλείσουν όλες οι βάσεις του θανάτου. Να σταματήσει κάθε σχέση της κυβέρνησης με το κράτος – δολοφόνο του Ισραήλ. Να γυρίσουν πίσω όλες οι αποστολές στρατευμάτων εκτός συνόρων. Να φύγει η ισραηλινή εταιρεία από το στρατιωτικό αεροδρόμιο της 120 ΠΕΑ. Να μην σταλούν ελληνικά στρατεύματα κατοχής στην Παλαιστίνη”.