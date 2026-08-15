Η αλήθεια για το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου: Η περίπτωση της Σχολής Διοίκησης στην Καλαμάτα

Διαβάσαμε πρόσφατα την άποψη ότι ως αποτρεπτικός παράγοντας ώστε έρθουν και να σπουδάσουν οι φοιτητές δεν λειτουργεί το κόστος της φοιτητικής στέγης αλλά η έλλειψη επαγγελματικών προοπτικών και το γεγονός ότι τα προγράμματα σπουδών δεν πληρούν διεθνείς προδιαγραφές. Επειδή όμως το Πανεπιστήμιο δεν είναι χώρος για αφορισμούς αλλά για τεκμηριωμένο δημόσιο διάλογο, ας αφήσουμε στην άκρη τις προσωπικές εκτιμήσεις και προκαταλήψεις και ας δούμε τα πραγματικά δεδομένα που αφορούν, ειδικά, τη Σχολή Διοίκησης που εδρεύει στην Καλαμάτα και απαρτίζεται από δύο Τμήματα (α) το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών (ΔΕΟ) και το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (ΛΟΧΡΗ). Η αναφορά στη συγκεκριμένη Σχολή συνδέεται προφανώς με την ιδιότητα μου ως Κοσμήτορος της Σχολής.

Πρώτο ερώτημα: Τα δύο αυτά Τμήματα τα επιλέγουν οι φοιτητές;

Η απάντηση είναι ναι. Και μάλιστα δεν μιλάμε για μια γενική αίσθηση ή για μια προσωπική εκτίμηση. Μιλάμε για τις πραγματικές επιλογές των υποψηφίων στις Πανελλαδικές.

Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών και το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής της Σχολής Διοίκησης στην Καλαμάτα συνεχίζουν να προσελκύουν υποψηφίους και να καλύπτουν ΟΛΕΣ τις θέσεις τους. Συνολικά περίπου 400 θέσεις εισακτέων. Άρα δεν μπορούμε από τη μία να λέμε ότι «οι φοιτητές δεν έρχονται επειδή τα Τμήματα δεν έχουν προοπτικές» και από την άλλη να αγνοούμε το γεγονός ότι υπάρχει ζήτηση και οι διαθέσιμες θέσεις καλύπτονται. Εάν κάποιος έχει διαφορετικά στοιχεία, ας τα παρουσιάσει. Αυτό ακριβώς πρέπει να γίνει στον δημόσιο διάλογο. Στοιχεία απέναντι σε στοιχεία. Όχι χαρακτηρισμοί απέναντι σε χαρακτηρισμούς.

Ακόμα πιο σημαντικό είναι το γεγονός ότι ο μεγαλύτερος αριθμός εισαχθέντων και στα δυο Τμήματα της Σχολής τα έχει δηλώσει ως πρώτη και δεύτερη επιλογή. Συνεπώς πρόκειται για φοιτητές που συνειδητά αποφασίζουν να σπουδάσουν στα Τμήματα αυτά. Και όχι για φοιτητές που έρχονται επειδή δεν πέτυχαν να εισαχθούν σε άλλο Τμήμα.

Αυτό από μόνο του αποτελεί μια πολύ σοβαρή απάντηση σε όσους υποστηρίζουν ότι οι νέοι «δεν θέλουν» τα συγκεκριμένα Τμήματα.

Ας συμφωνήσουμε σε κάτι αυτονόητο, ότι η επιλογή ενός Τμήματος από έναν υποψήφιο στις Πανελλαδικές είναι πολύ πιο αξιόπιστος δείκτης ζήτησης από την προσωπική άποψη οποιουδήποτε πολιτικού ή αυτοδιοικητικού παράγοντα.

Δεύτερο ερώτημα: Πληρούν τα Τμήματα τις απαιτήσεις ποιότητας;

Εδώ ο ισχυρισμός ότι «δεν πληρούν διεθνείς προδιαγραφές» είναι ιδιαίτερα προβληματικός. Και τα δύο Τμήματα έχουν περάσει από τη διαδικασία πιστοποίησης της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης ΕΘΑΑΕ). Και η έκθεση πιστοποίησης δεν αφήνει περιθώριο για παρερμηνείες.

Η ΕΘΑΑΕ έκρινε ότι τόσο το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος ΛΟΧΡΗ όσο και αυτό του Τμήματος ΔΕΟ πληρούν πλήρως τα Πρότυπα και τις Προδιαγραφές Ποιότητας που έχει θέσει η Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης για τα προγράμματα σπουδών των Πανεπιστημίων.

Επομένως, όταν κάποιος λέει ότι ένα Τμήμα «δεν πληροί προδιαγραφές», θα πρέπει να απαντήσει σε ένα απλό ερώτημα: Έχει δει την έκθεση πιστοποίησης της αρμόδιας ανεξάρτητης αρχής; Γιατί η αρμόδια αρχή έχει ήδη αξιολογήσει το πρόγραμμα. Και το αποτέλεσμα είναι θετικό.

Τρίτο ερώτημα: Υπάρχει διεθνής αναγνώριση;

Εδώ τα πράγματα γίνονται ακόμη πιο ενδιαφέροντα.

Ιδίως, το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής της Σχολής Διοίκησης έχει λάβει πενταετή διεθνή πιστοποίηση από τον ACCA — Association of Chartered Certified Accountants. Η πιστοποίηση αφορά την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2023 έως 31 Δεκεμβρίου 2027. Ο ACCA είναι διεθνώς αναγνωρισμένος επαγγελματικός φορέας στον χώρο της λογιστικής και της ελεγκτικής.

Άρα, όταν κάποιος μιλά για «έλλειψη διεθνών προδιαγραφών», υπάρχει ένα πολύ συγκεκριμένο γεγονός που πρέπει να εξηγήσει: πώς ακριβώς ένα πρόγραμμα σπουδών που έχει αξιολογηθεί και έχει λάβει διεθνή επαγγελματική πιστοποίηση από τον ACCA θεωρείται ότι δεν έχει διεθνή προσανατολισμό; Δεν είναι θέμα άποψης. Είναι θέμα πιστοποίησης.

Και δεν σταματά εκεί. Το ίδιο το Τμήμα αναφέρει επίσης αναγνωρίσεις μαθημάτων σε σχέση με διεθνείς επαγγελματικούς φορείς, μεταξύ άλλων το CFA και το ICAEW.

Τέταρτο ερώτημα: Υπάρχουν επαγγελματικές προοπτικές;

Το να λέει κάποιος γενικά ότι ένα Τμήμα «δεν έχει επαγγελματικές προοπτικές» είναι μια πολύ βαριά διαπίστωση. Πρέπει να τεκμηριώνεται.

Στην περίπτωση ειδικά του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, έχουμε ένα πρόγραμμα που έχει:

• πιστοποίηση της ΕΘΑΑΕ,

• διεθνή πιστοποίηση ACCA,

• αναγνωρίσεις μαθημάτων από διεθνείς επαγγελματικούς φορείς,

• σύνδεση των φοιτητών με επαγγελματικές δράσεις και networking,

• και εκπαιδευτικές δράσεις που συνδέουν το πρόγραμμα με πραγματικούς επαγγελματικούς φορείς.

Εστιάζοντας ως Κοσμήτωρ της Σχολής Διοίκησης στα Τμήματα της Σχολής, θεωρώ αναγκαίο να επισημανω ότι είναι αβάσιμο να παρουσιάζεται ως πραγματικότητα ότι το πρόγραμμα σπουδών που υλοποιούν αυτά τα Τμήματα στερείται τόσο επαγγελματικού προσανατολισμού όσο και διεθνούς αναγνώρισης.

Και κάτι ακόμη σημαντικό: άλλο η ποιότητα του Πανεπιστημίου και άλλο το κόστος ζωής στην Καλαμάτα.

Τα Τμήματά μας είναι ελκυστικά για τους υποψήφιους, οι οποίοι τα επιλέγουν και μάλιστα ως πρώτη προτίμηση, ως βήμα με προοπτική και όχι ως λύση ανάγκης.

Αυτό που λειτουργεί ως εμπόδιο για αρκετούς φοιτητές είναι το κόστος στέγασης και διαβίωσης στην Καλαμάτα. Και σε καμία περίπτωση το επίπεδο σπουδών.

Στο δημόσιο διάλογο πρέπει να τεθούν η κοινωνική πολιτική για τους φοιτητές, καλύτερες συγκοινωνίες, πολιτικές συγκράτησης του κόστους ζωής και μέτρα στήριξης.

Η Καλαμάτα πρέπει να ενισχύσει το Πανεπιστήμιό της. Και η ενίσχυση του Πανεπιστημίου ξεκινά από μια αυτονόητη προϋπόθεση: να αναγνωρίζουμε πρώτα την πραγματικότητα.

Με την ευκαιρία, θα ήθελα να συγχαρώ το Σύλλογο Εστίασης Μεσσηνίας για τις προτάσεις που κατέθεσε σχετικά με την αντιμετώπιση του προβλήματος της φοιτητικής στέγης στην Καλαμάτα.