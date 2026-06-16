Ναύπλιο: Η Ελληνική Αστυνομία σε ημερίδα για έμφυλη και ενδοοικογενειακή βία

Στην ημερίδα του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου με θέμα «Γυναικοκτονίες – Γυναικοτεχνίες: από τη ζοφερή πραγματικότητα στην καταγγελτική δημιουργία», που πραγματοποιήθηκε την περασμένη Πέμπτη στο παράρτημα Ναυπλίου της Εθνικής Πινακοθήκης – Μουσείου Αλέξανδρου Σούτσου, συμμετείχε η Ελληνική Αστυνομία.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, αξιωματικοί του Αστυνομικού Τμήματος Ναυπλίου και του Γραφείου Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής βίας, συμμετείχαν σε συζήτηση ανοιχτής τράπεζας με αντικείμενο την ενδοοικογενειακή βία, αναδεικνύοντας τον καθοριστικό ρόλο της πρόληψης, της έγκαιρης καταγγελίας και της άμεσης υποστήριξης των θυμάτων.

Η ημερίδα διοργανώθηκε λίγες μόλις ημέρες μετά τη γυναικοκτονία της 39χρονης Βασιλικής από τον 41χρονο σύζυγό της στο σπίτι τους στην Καλαμάτα.

«Η Ελληνική Αστυνομία παραμένει σταθερά προσηλωμένη στην προστασία των θυμάτων και στην καταπολέμηση κάθε μορφής έμφυλης και ενδοοικογενειακής βίας. Κανένα θύμα δεν είναι μόνο. Η σιωπή δεν είναι λύση”, ανέφερε σε μήνυμά της η ΕΛ.ΑΣ.