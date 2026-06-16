Αντάμωμα στον Ταΰγετο με επίκεντρο τις Σιλίμποβες

Η εκδήλωση απευθύνεται σε φίλους της φύσης και του βουνού, ανεξαρτήτως ηλικίας.

Οι διοργανωτές καλούν το κοινό να συμμετάσχει, σημειώνοντας ότι: "Το αντάμωμα έχει πλέον καθιερωθεί ως θεσμός, προσελκύοντας επισκέπτες από διάφορες περιοχές της χώρας και ιδιαίτερα από τη Μεσσηνία, τη Λακωνία και την Αρκαδία, περιοχές που συνδέονται διαχρονικά με τον ορεινό όγκο του Ταϋγέτου. Παράλληλα, αποτελεί σημείο συνάντησης παλαιών παραθεριστών και κατασκηνωτών που επιστρέφουν κάθε χρόνο στον τόπο όπου έζησαν σημαντικές στιγμές της ζωής τους. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν ή να ξαναθυμηθούν τα μοναδικά τοπία των Σιλιμποβών, να περπατήσουν σε δασικές διαδρομές και να απολαύσουν τη δροσιά και την ηρεμία του βουνού, σε ένα περιβάλλον που συνδυάζει τη φυσική ομορφιά με την ιστορική και πολιτιστική του αξία. Μέσα από τη διοργάνωση αναδεικνύεται η σημασία του Ταϋγέτου ως τόπου συνάντησης, αναψυχής και βιωματικής εμπειρίας, ενώ παράλληλα προβάλλεται το διαχρονικό μήνυμα της στήριξης και αναζωογόνησης της ελληνικής υπαίθρου και των ορεινών κοινοτήτων".

Για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την Αθήνα Μασουρίδου (6986834829) και τον Γιάννη Λάσκαρη (6945568387).