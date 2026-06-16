Ομιλία της Μαρίας Πατεράκη για πρόληψη έμφυλης βίας

«Η σεξουαλική εκπαίδευση ως εργαλείο ανάπτυξης δεξιοτήτων ζωής: Ορια, συναίνεση και πρόληψη της έμφυλης βίας» αποτελεί το θέμα της συζήτησης που θα πραγματοποιηθεί με τη συμμετοχή της προσκεκλημένης ομιλήτριας Μαρίας Πατεράκη, εκπαιδευτικού (MA Gender Studies) και μέλους της επιστημονικής ομάδας της οργάνωσης «Ως Αιδώ», στο πλαίσιο του 15ου Αντιρατσιστικού -Αντιφασιστικού Φεστιβάλ Καλαμάτας, την Κυριακή στις 11 π.μ., στο Πάρκο Λιμενικού.

Οι διοργανωτές επισημαίνουν ότι: «Με δεδομένη την ολοένα και πιο επιτακτική ανάγκη για ουσιαστική πρόληψη της έμφυλης βίας, η συζήτηση αυτή επιχειρεί να ανοίξει τον διάλογο γύρω από τη σεξουαλική εκπαίδευση, αναγνωρίζοντάς την ως απαραίτητο εργαλείο προστασίας και ενδυνάμωσης τόσο για τις νεότερες γενιές όσο και για μεγαλύτερες ηλικιακές ομάδες. Τι είναι τελικά η σεξουαλική εκπαίδευση και ποιες προσεγγίσεις υπάρχουν; Ποια είναι η σημασία της ολοκληρωμένης σεξουαλικής εκπαίδευσης και γιατί συναντά αντιστάσεις ως προς την ένταξή της στο σχολικό σύστημα; Ποια είναι τα οφέλη της και ποιες οι συνέπειες της απουσίας της από τη σύγχρονη εκπαίδευση και την κοινωνία; Μπορεί η σεξουαλική εκπαίδευση να λειτουργήσει ως εργαλείο ανάπτυξης δεξιοτήτων ζωής, συμβάλλοντας στη διαμόρφωση ισότιμων σχέσεων και μιας πιο υγιούς σχέσης με τον εαυτό μας;» και απευθύνουν κάλεσμα στο κοινό.