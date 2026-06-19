eleftheriaonline.gr - Εφημερίδα Ελευθερία

Παρασκευή, 19 Ιουνίου 2026 11:45

Νέος κύκλος ενημερωτικών συναντήσεων ΟΕΒΕΣ

Γράφτηκε από την

Νέος κύκλος ενημερωτικών συναντήσεων ΟΕΒΕΣ

Premium Strom

Νέο κύκλο ενημερωτικών συναντήσεων με επαγγελματίες και τοπικούς φορείς σε δήμους της Μεσσηνίας διοργανώνει η Ομοσπονδία Επαγγελματικών, Βιοτεχνικών και Εμπορικών Σωματείων Μεσσηνίας (ΟΕΒΕΣ), στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για τη συμπλήρωση 100 χρόνων από την ίδρυσή της.

Η επόμενη συνάντηση έχει προγραμματιστεί για τη Δευτέρα 22 Ιουνίου στις 7 μ.μ. στο Δημαρχείο Δυτικής Μάνης, παρουσία του δημάρχου Γιώργου Χιουρέα. Αντίστοιχη εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 24 Ιουνίου, επίσης στις 7 μ.μ., στο Δημαρχείο Οιχαλίας, με τη συμμετοχή της δημάρχου Παναγιώτας Γεωργακοπούλου.

Σύμφωνα με την ΟΕΒΕΣ Μεσσηνίας, στόχος των συναντήσεων είναι η καταγραφή και συζήτηση των προβλημάτων και των προκλήσεων που αντιμετωπίζει η τοπική επιχειρηματικότητα, καθώς και η ενημέρωση για τις πρωτοβουλίες που σχεδιάζονται στο πλαίσιο του εορτασμού της εκατονταετηρίδας της Ομοσπονδίας. Παράλληλα, απευθύνεται ανοικτό κάλεσμα προς επαγγελματίες, εκπροσώπους σωματείων και κάθε ενδιαφερόμενο να συμμετάσχουν στις εκδηλώσεις.

Κατηγορία Κοινωνία
επιστροφή στην κορυφή

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ


NEWSLETTER

Συμπληρώστε το email σας εδώ για να λαμβάνετε νέα και ενημερώσεις