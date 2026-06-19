Νέος κύκλος ενημερωτικών συναντήσεων ΟΕΒΕΣ

Νέο κύκλο ενημερωτικών συναντήσεων με επαγγελματίες και τοπικούς φορείς σε δήμους της Μεσσηνίας διοργανώνει η Ομοσπονδία Επαγγελματικών, Βιοτεχνικών και Εμπορικών Σωματείων Μεσσηνίας (ΟΕΒΕΣ), στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για τη συμπλήρωση 100 χρόνων από την ίδρυσή της.

Η επόμενη συνάντηση έχει προγραμματιστεί για τη Δευτέρα 22 Ιουνίου στις 7 μ.μ. στο Δημαρχείο Δυτικής Μάνης, παρουσία του δημάρχου Γιώργου Χιουρέα. Αντίστοιχη εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 24 Ιουνίου, επίσης στις 7 μ.μ., στο Δημαρχείο Οιχαλίας, με τη συμμετοχή της δημάρχου Παναγιώτας Γεωργακοπούλου.

Σύμφωνα με την ΟΕΒΕΣ Μεσσηνίας, στόχος των συναντήσεων είναι η καταγραφή και συζήτηση των προβλημάτων και των προκλήσεων που αντιμετωπίζει η τοπική επιχειρηματικότητα, καθώς και η ενημέρωση για τις πρωτοβουλίες που σχεδιάζονται στο πλαίσιο του εορτασμού της εκατονταετηρίδας της Ομοσπονδίας. Παράλληλα, απευθύνεται ανοικτό κάλεσμα προς επαγγελματίες, εκπροσώπους σωματείων και κάθε ενδιαφερόμενο να συμμετάσχουν στις εκδηλώσεις.