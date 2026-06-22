15ο Αντιρατσιστικό - Αντιφασιστικό Φεστιβάλ: Εκδήλωση για την ένταση στη Μέση Ανατολή

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε η εκδήλωση με θέμα “Η γειτονιά μας φλέγεται: Παλαιστίνη, Λίβανος, Ιράν”, το απόγευμα του Σαββάτου, που οργανώθηκε στο πλαίσιο του 15ο Αντιρατσιστικού - Αντιφασιστικού Φεστιβάλ, στο Πάρκο Λιμενικού της πόλης.

Ομιλητές ήταν οι: Νασίμ Αλάτρας δημοσιογράφος, συγγραφέας. Νικόλας Κοσμπατόπουλος - συγγραφέας, αναπληρωτής καθηγητής Πολιτικής Ανθρωπολογίας, Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Βηρυτού. Γιώργος Τσίρης, πλήρωμα Global Sumud Flotilla, μέλος Αντιφασιστικής Κίνησης Καλαμάτας. Τη συζήτηση συντόνισε η Χρυσάνθη Καούνη, μέλος της Αντιφασιστικής Κίνησης.

Στις ομιλίες αναφέρθηκαν “τα γεωπολιτικά και οικονομικά συμφέροντα για το πετρέλαιο στην περιοχή της Μέσης Ανατολής, η αντίσταση του λαού της Παλαιστίνης, η διπλή αποικιοκρατία που επιστρέφει στην περιοχή με διπλή ισχύ, το Ισραήλ που είναι στρατιωτική βάση ιμπεριαλιστών και Αμερικανών, οι εκβιασμοί και η τρομοκρατία, με τα οποία έγινε ο διαμελισμός της Παλαιστίνης και η δημιουργία κράτους του Ισραήλ, καθώς και τα βασανιστήρια των ακτιβιστών – μελών του πληρώματος Global Sumud Flotilla, από τις δυνάμεις του Ισραήλ”.