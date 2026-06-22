Το νέο Δ.Σ. της Φωτογραφικής Ομάδας Καλαμάτας

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Φ.Ο.ΚΑΛ. συγκροτήθηκε ως εξής: Πρόεδρος: Σταύρος Τουφεξής, Αντιπρόεδρος: Παναγιώτης Γιαννακόπουλος, Γενική Γραμματέας: Ιουλία Βρυώνη, Ταμίας: Αναστάσιος Γεωργακόπουλος, Έφορος: Διονυσία Πλακονούρη.

Οπως τονίζεται σε σχετική ανακοίνωση, το νέο Διοικητικό Συμβούλιο αναλαμβάνει τα καθήκοντά του με αίσθημα ευθύνης, διάθεση συνεργασίας και όραμα για τη συνέχιση και περαιτέρω ανάπτυξη του έργου της ομάδας. Βασικοί στόχοι της νέας διοίκησης είναι η ενίσχυση της δημιουργικής έκφρασης και της καλλιτεχνικής εξέλιξης των μελών, η διοργάνωση σεμιναρίων, φωτογραφικών εξορμήσεων και εκθέσεων, η προώθηση της φωτογραφικής τέχνης, καθώς και η ανάπτυξη συνεργασιών με πολιτιστικούς φορείς και συλλόγους.

Παράλληλα, έμφαση θα δοθεί στη δημιουργία ενός ανοιχτού και δημιουργικού περιβάλλοντος ανταλλαγής γνώσεων και εμπειριών, καθώς και στην αξιοποίηση σύγχρονων μέσων επικοινωνίας για την προβολή του έργου και των δράσεων της ομάδας.

Με πίστη στις δυνατότητες της συλλογικής δημιουργίας, η Φωτογραφική Ομάδα Καλαμάτας καλεί κάθε φίλο της φωτογραφίας να συμμετάσχει ενεργά στις δράσεις της και να συμβάλει στη διαμόρφωση ενός πυρήνα πολιτισμού και καλλιτεχνικής έκφρασης.