Τιμήθηκε η 200η επέτειος της μάχης στη Βέργα

Στις 10 το πρωί, τελέστηκε δοξολογία στο ναό Αγίου Νικολάου Αλμυρού. Ακολούθησε λιτανεία της εικόνας της Παναγίας της Ελπιδοφόρου έως τη θέση Μάνδρα Αλμυρού κι επιμνημόσυνη δέηση στο ηρώο των πεσόντων, από τον μητροπολίτη Μάνης Χρυσόστομο.

Στον πανηγυρικό της ημέρας η διευθύντρια του Δημοτικού Σχολείου Παραλίας Βέργας Σταυρούλα Γρουσουζάκου παρατήρησε ότι “εδώ γράφτηκε μία από τις πιο συγκλονιστικές σελίδες της ιστορικής μας διαδρομής” κι εξήρε την ομοψυχία, το καθήκον και την αυταπάρνηση των 2.500 αγωνιστών από τη Μεσσηνία, τη Λακωνία και την Αρκαδία που προστάτευσαν το τείχος της Βέργας και τη Μάνη. Επισήμανε πως οι νικηφόρες μάχες σε Βέργα, Δυρό και Πολυάραβο έδωσαν το φιλί της ζωής στην Επανάσταση και η Ναυμαχία του Ναβαρίνου οδήγησε στη συγκρότηση του Ελληνικού Κράτους.

Η κ. Γρουσουζάκου σημείωσε ότι “η Βέργα δεν είναι μόνο θάλασσα, τοπίο και θέα προς την Καλαμάτα, αλλά είναι τόπος ιστορικής μνήμης, θυσίας και ελευθερίας” και προέτρεψε “να παραδώσουμε μια πατρίδα με ενότητα, παιδεία και ειρήνη”.

Στεφάνια κατέθεσαν ο υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη Γιάννης Λαμπρόπουλος (ως εκπρόσωπος της κυβέρνησης), ο βουλευτής Μεσσηνίας Μίλτος Χρυσομάλλης (ως εκπρόσωπος της Βουλής), ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου Δημήτρης Πτωχός, ο δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος, ο εκπρόσωπος του ανώτατου διοικητή Φρουράς Καλαμάτας – επισμηναγός Ιωάννης Κουράκλης, η πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Δυτικής Μάνης Σωτηρία Κολοκοτρώνη, ο αντιδήμαρχος Ανατολικής Μάνης Κωνσταντίνος Καλαποθαράκος, οι πρόεδροι της Κοινότητας Βέργας Αρτεμις Κότση, του Πολιτιστικού και Αναπτυξιακού Συλλόγου Βέργας Μαρία Καμπουγέρη, της Ερανικής Επιτροπής Ανέγερσης Μνημείου Ιωάννης Καπελούζος και του Συλλόγου Μανιατών Αμαλία Νίκα, η εκπρόσωπος του Συλλόγου Γυναικών Μάνης Αγγελική Παναγουλέα κι εκ μέρους της οικογένειας του ήρωα στρατηγού Νικολάου Κατούντα η σύζυγός του Ρούλα Κατούντα και της οικογένειας Γυφτέα πεσόντων στη μάχη της Βέργας Μαριλένα Γυφτέα, καθώς και η πρόεδρος του Συλλόγου Λακώνων Μεσσηνίας Δώρα Φιλιπποπούλου.

Ακολούθησαν τήρηση ενός λεπτού σιγής στη μνήμη των ενδόξων νεκρών του Έθνους και ανάκρουση του Εθνικού Ύμνου από τη Δημοτική Φιλαρμονική Καλαμάτας.

Οι εκδηλώσεις ολοκληρώθηκαν με απαγγελίες επετειακών ποιημάτων από μαθητές του Δημοτικού Σχολείου Βέργας.

Στις εκδηλώσεις παρέστησαν, ακόμα, ο βουλευτής Μεσσηνίας Περικλής Μαντάς, αντιπεριφερειάρχες και αντιδήμαρχοι, ενώ τιμές απέδωσαν η Δημοτική Φιλαρμονική και άγημα στρατιωτών από το 9ο Σ.Π.