Το Εργατικό Κέντρο Καλαμάτας στο πλευρό του πρωτογενούς τομέα

Το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Καλαμάτας στέκεται στο πλευρό του πρωτογενούς τομέα της Μεσσηνίας κι εκφράζει την αμέριστη συμπαράσταση και την πλήρη αλληλεγγύη του στον δίκαιο και σκληρό αγώνα των αγροτών, των κτηνοτρόφων, των αλιέων και των μελισσοκόμων της περιοχής μας.

Σε ανακοίνωσή της η διοίκηση του Κέντρου (την υπογράφουν ο πρόεδρος Αντώνης Τσώνης και ο γ.γ. Παναγιώτης Μουλάς) αναφέρει ότι “η επιβίωση της πρωτογενούς παραγωγής συνδέεται άμεσα με την επιβίωση των εργαζομένων και ολόκληρης της τοπικής κοινωνίας. Όταν πλήττεται η πρωτογενής

παραγωγή, οι συνέπειες αγγίζουν κάθε σπίτι στη Μεσσηνία.

Τα προβλήματα του κλάδου που βλέπουν τον μόχθο τους να χάνεται, είναι και δικά μας προβλήματα. Είναι πλέον επιτακτική ανάγκη να εκπονηθεί και να εφαρμοστεί ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για την αναζωογόνηση και την ενίσχυση τους πρωτογενούς τομέα, το οποίο θα διασφαλίζει το μέλλον της παραγωγής και θα κρατήσει τους νέους ανθρώπους στην ύπαιθρο.

Το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Καλαμάτας στηρίζει τα δίκαια αιτήματα για: Μείωση του κόστους παραγωγής με αφορολόγητο πετρέλαιο και φθηνό αγροτικό ρεύμα. Κατώτερες εγγυημένες τιμές που να καλύπτουν τα έξοδα και να εξασφαλίζουν αξιοπρεπές εισόδημα. Άμεσες και δίκαιες αποζημιώσεις από τον ΕΛΓΑ για τις ζημιές από την κλιματική κρίση. Αυστηρούς ελέγχους για να σταματήσουν οι παράνομες ελληνοποιήσεις προϊόντων. Άμεσα μέτρα προστασίας για ευλογιά και αφθώδους πυρετού.

Καταλήγοντας, επισημαίνει πως “ο αγώνας για τη γη, την παραγωγή και την αξιοπρέπεια είναι κοινός. Το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Καλαμάτας καλεί την κυβέρνηση να δώσει τώρα ουσιαστικές λύσεις και να σταματήσει τον αφανισμό της υπαίθρου”.

* ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ

Το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Καλαμάτας εκφράζει την αμέριστη στήριξή του και “στον αγώνα

των εργαζομένων στον κλάδο του Τουρισμού και Επισιτισμού, που με ομόφωνη απόφαση της

Ομοσπονδίας τους (ΠΟΕΕΤ) προχωρούν σε απεργιακή κινητοποίηση στις 24 Ιουνίου”.

Σε ανακοίνωσή της η διοίκηση παρατηρεί ότι “σύμφωνα με ανακοίνωση της Ομοσπονδίας τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος τα τελευταία χρόνια είναι γνωστά. Ωστόσο, εν όψει τουριστικής περιόδου, οι συνθήκες εργασίας γίνονται ακόμη πιο δύσκολες. Η υποαμειβόμενη εργασία, τα εξαντλητικά ωράρια και η καταπάτηση κάθε εργασιακού δικαιώματος έχουν πλέον μετατραπεί σε καθημερινότητα για χιλιάδες εργαζόμενους.

Για όλους αυτούς τους λόγους ο κλάδος κρούει τον κώδωνα του κινδύνου και διεκδικεί: Ουσιαστικές αυξήσεις σε μισθούς και ημερομίσθια. Υποχρεωτική εφαρμογή των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας σε όλο τον κλάδο. Κατοχύρωση του 5νθήμερου – 8ωρου και πληρωμή κάθε υπερωρίας. Μέτρα υγείας και ασφάλειας σε όλους τους χώρους εργασίας. Άμεση ενίσχυση των ελεγκτικών μηχανισμών. Προστασία των εποχικά εργαζομένων και πλήρη ασφαλιστικά δικαιώματα, καθώς και την επαναφορά της χρονικής ισχύος στα προ μνημονίου επίπεδα”.

Το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Καλαμάτας δηλώνει ότι “θα σταθεί δίπλα σε κάθε πρόβλημα που απασχολεί τους εργαζόμενους του κλάδου”.

* ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΙΚΟΔΟΜΟΥΣ

Το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Καλαμάτας στηρίζει και “την πανελλαδική απεργία που έχει προκηρύξει η Ομοσπονδία Οικοδομών και τα οικοδομικά σωματεία του νομού μας που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 24 Ιουνίου. Στο πλαίσιο της κινητοποίησης θα

πραγματοποιηθεί συγκέντρωση έξω από το κτήριο του Εργατικού Κέντρου Καλαμάτας στις 10.30 το πρωί”.

Η διοίκηση του Κέντρου σημειώνει πως “οι δύσκολες συνθήκες εργασίες που αντιμετωπίζει ο κλάδος, οι εξαντλητικές ώρες εργασίας, τα συχνά εργατικά ατυχήματα - δυστυχήματα, που παρατηρούνται, καθώς και η κακοπληρωμένη εργασία αποτελούν μόνο λίγα από τα σοβαρά προβλήματα που έχει να αντιμετωπίσει καθημερινά ο εργαζόμενος. Αξίζει να σημειωθεί ότι μόνο από τις αρχές του έτους 13 συνάδελφοι έχουν χάσει τη ζωή τους στους τόπους εργασίας στον κλάδο των κατασκευών.

Στις 24 Ιουνίου οι οικοδόμοι απεργούν για τα αυτονόητα δικαιώματα τους και αιτούνται: Συλλογικές Συμβάσεις για δίκαιες αμοιβές. Μέτρα για την προστασία της υγείας και της ασφάλειας στους χώρους δουλειάς. Μείωση των ορίων συνταξιοδότησης. Συλλογική Σύμβαση Εργασίας υποχρεωτική για όλους τους εργαζόμενους του κλάδου”.