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Τετάρτη, 24 Ιουνίου 2026 11:55

Ορκωμοσία 760 νεοσυλλέκτων την Παρασκευή στο Στρατόπεδο Καλαμάτας

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Ορκωμοσία 760 νεοσυλλέκτων την Παρασκευή στο Στρατόπεδο Καλαμάτας

Navarino Agora

Τελετή ορκωμοσίας 760 νεοσυλλέκτων οπλιτών της Β’ ΕΣΣΟ του 2026 θα πραγματοποιηθεί μεθαύριο Παρασκευή 26 Ιουνίου στις 10 το πρωί, στο Στρατόπεδο του 9ου Συντάγματος Πεζικού στην Καλαμάτα.

Από το 9ο Σύνταγμα έχουν κληθεί να παραστούν στην τελετή ορκωμοσίας πολιτικές, θρησκευτικές και στρατιωτικές αρχές, καθώς και πολλοί συγγενείς και φίλοι των ορκιζομένων.

 

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