Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα στη Μεσσηνία

Σε περίπτωση που οι πολίτες αντιληφθούν πυρκαγιά, παρακαλούνται να ειδοποιήσουν αμέσως την Πυροσβεστική Υπηρεσία στον αριθμό κλήσης 199 ή στον αριθμό έκτακτης ανάγκης 112. Οι υπηρεσίες του Δήμου Καλαμάτας παραμένουν σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας, προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τυχόν επεισόδια πυρκαγιών.

Η Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες στην ύπαιθρο, που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια, όπως η ρίψη αναμμένων τσιγάρων, το κάψιμο ξερών χόρτων και κλαδιών ή υπολειμμάτων καθαρισμού, η χρήση μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες, όπως δισκοπρίονα, συσκευές συγκόλλησης, η χρήση υπαίθριων ψησταριών, κάπνισμα μελισσών κ.ά. Επίσης, υπενθυμίζεται ότι κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου απαγορεύεται η καύση των αγρών.

Απαγόρευση κυκλοφορίας σε περιοχές Natura

Απαγόρευση κυκλοφορίας και παραμονής πολιτών σε περιοχές Natura, δασικά οικοσυστήματα, πάρκα και άλση της Μεσσηνίας θα ισχύσει σήμερα Σάββατο 27 Ιουνίου, καθώς ο Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς κατατάσσει την Περιφερειακή Ενότητα στην κατηγορία κινδύνου 4 (πολύ υψηλή).

Η απόφαση ενεργοποιείται στο πλαίσιο των προληπτικών μέτρων για την αποτροπή εκδήλωσης και εξάπλωσης πυρκαγιών. Ειδικότερα, σε εφαρμογή της απόφασης του αντιπεριφερειάρχη Μεσσηνίας Στάθη Αναστασόπουλου και σύμφωνα με τον ημερήσιο χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς, απαγορεύεται με οποιονδήποτε τρόπο και μέσο η διέλευση, η κυκλοφορία, η επίσκεψη, η διαμονή, η παραμονή

και η κατασκήνωση, καθώς και η οργάνωση ή διεξαγωγή κάθε είδους δραστηριότητας, όπως αθλητικών, ψυχαγωγικών και θρησκευτικών εκδηλώσεων, στις περιοχές της Π.Ε. Μεσσηνίας που προβλέπονται από τη σχετική απόφαση. Η Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας καλεί τους πολίτες να τηρήσουν αυστηρά τα περιοριστικά μέτρα και να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή, συμβάλλοντας στην προστασία των δασικών εκτάσεων και του φυσικού περιβάλλοντος κατά τη διάρκεια της περιόδου αυξημένου κινδύνου πυρκαγιάς.