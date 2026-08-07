Ανοίγει τις πύλες του το Φεστιβάλ Καντίνας στον Αρι Καλαμάτας

Ανοίγει σήμερα, στις 5 μ.μ., τις πύλες του το Φεστιβάλ Καντίνας στον Αρι Καλαμάτας, το οποίο πραγματοποιείται στο πλαίσιο του 5ου River Action Pamisos και θα διαρκέσει έως την Κυριακή.

Κατά τη διάρκεια του τριημέρου, οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να δοκιμάσουν επιλογές street food από συμμετέχοντες εκθέτες, καθώς και ποτά, καφέ, γλυκά και άλλες γαστρονομικές προτάσεις σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο δίπλα στον ποταμό. Παράλληλα, το πρόγραμμα του 5ου River Action Pamisos περιλαμβάνει μουσικές εκδηλώσεις και δράσεις για όλες τις ηλικίες, με ελεύθερη είσοδο για το κοινό σε όλες τις εκδηλώσεις. Το Φεστιβάλ Καντίνας πραγματοποιείται τα τελευταία χρόνια σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας, συνδυάζοντας τη γαστρονομία του δρόμου με πολιτιστικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες. Το ωράριο λειτουργίας του είναι σήμερα, Παρασκευή, από τις 5 μ.μ., ενώ το Σάββατο και την Κυριακή ο χώρος θα λειτουργεί από τις 10 π.μ. Την παραγωγή της διοργάνωσης έχει αναλάβει η Apex Events Group Greece.

5ο «Kalamata Pamisos River Action»

Το 5ο «Kalamata Pamisos River Action» πραγματοποιείται από σήμερα έως την Κυριακή στο ειδικά διαμορφωμένο πάρκο του Παμίσου, δίπλα στο φράγμα, με τη διοργάνωση του Δήμου Καλαμάτας, της Κ.Ε. «Φάρις» και της Κοινότητας Άριος. Στη διοργάνωση συμμετέχουν τοπικοί σύλλογοι και φορείς, ενώ τελεί υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη.