Εξόρμηση Ορειβατικού σε Μπίλιοβο και φαράγγι Ριντόμου

Η διαδρομή θα ξεκινήσει από το περίφημο καλντερίμι που συνδέει τα χωριά Σωτηριάνικα και Αλτομιρά, ένα από τα ωραιότερα παραδοσιακά μονοπάτια της Ελλάδας. Το λιθόστρωτο αυτό έργο, που αναρριχάται στις απότομες και δασωμένες πλαγιές της νότιας πλευράς του Καλαθιού, αποτελεί χαρακτηριστικό δείγμα λαϊκής αρχιτεκτονικής και παραδοσιακής τεχνικής χτισίματος. Στη συνέχεια, μέσω διαδρομής που έχει καθαριστεί και σηματοδοτηθεί από τον Ορειβατικό Σύλλογο Καλαμάτας, οι πεζοπόροι θα κατευθυνθούν προς την κοίτη του φαραγγιού του Ριντόμου.

Κατά τη διάρκεια της πορείας θα έχουν την ευκαιρία να παρατηρήσουν τα ιδιαίτερα γεωλογικά χαρακτηριστικά της περιοχής, όπως τις σχεδόν κατακόρυφες πλαγιές, τις έντονες πτυχώσεις των πετρωμάτων και τα ρήγματα που διαμορφώνουν το μοναδικό ανάγλυφο του φαραγγιού. Για την εξόρμηση έχουν προγραμματιστεί δύο επιλογές διαδρομής, ώστε να μπορούν να συμμετάσχουν πεζοπόροι διαφορετικού επιπέδου.

Η δύσκολη διαδρομή, βαθμού δυσκολίας 2, απευθύνεται σε άτομα με πολύ καλή φυσική κατάσταση, καθώς απαιτεί αντοχή και δεν ενδείκνυται για αρχάριους. Η διάρκειά της υπολογίζεται περίπου στις επτά ώρες. Η δεύτερη επιλογή αφορά πορεία έως τα Αλτομιρά και επιστροφή από την ίδια διαδρομή. Πρόκειται για μια πιο ήπια διαδρομή, βαθμού δυσκολίας 1, κατάλληλη για αρχάριους με καλή φυσική κατάσταση, συνολικής διάρκειας περίπου πέντε ωρών. Η αναχώρηση θα γίνει στις 7.30 το πρωί από τα γραφεία του Συλλόγου. Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τον συντονιστή της εξόρμησης Γιώργο Κλείδωνα (6983519455), καθώς και μέσω της ιστοσελίδας του Συλλόγου eoskal.gr