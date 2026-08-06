Η “Λαϊκή Συσπείρωση” του Δήμου Μεσσήνης για το Πολυλίμνιο

Σε ανακοίνωσή της ενημερώνει ότι συμμετείχε με αντιπροσωπεία της με επικεφαλής τον δημοτικό σύμβουλο Χρήστο Θεοδωρακόπουλο, στην αγωνιστική κινητοποίηση των κατοίκων της Χαραυγής, που πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία του τοπικού Πολιτιστικού Συλλόγου, με αίτημα την ανάδειξη και επίλυση της κατάστασης που επικρατεί στο Πολυλίμνιο.

Η “Λαϊκή Συσπείρωση” του Δήμου Μεσσήνης αναφέρει:“Σήμερα, το καθεστώς λειτουργίας του Πολυλιμνίου παραμένει στον αέρα. Τα ξύλινα γεφύρια έχουν καταρρεύσει, τα μονοπάτια είναι ασυντήρητα, βασικές υποδομές έχουν εγκαταλειφθεί και η πρόσβαση πραγματοποιείται αποκλειστικά με ευθύνη των επισκεπτών, όπως άλλωστε αναγράφει και η σχετική πινακίδα που απαλλάσσει κάθε αρμόδιο φορέα από την ευθύνη. Την ίδια στιγμή, όμως, χιλιάδες επισκέπτες συνεχίζουν να καταφθάνουν στο Πολυλίμνιο. Και αυτό δεν είναι τυχαίο. Πρόκειται για έναν από τους δημοφιλέστερους φυσικούς προορισμούς της Μεσσηνίας, που εξακολουθεί να προβάλλεται και να διαφημίζεται από την ίδια την Περιφέρεια Πελοποννήσου, παρότι βασικές υποδομές ασφάλειας και εξυπηρέτησης δεν λειτουργούν.

Η αντίφαση είναι προφανής. Το 2016 χάθηκε μια ανθρώπινη ζωή. Δέκα χρόνια μετά, η εικόνα είναι σαφώς χειρότερη. Το κράτος και οι αρμόδιοι φορείς δεν αξιοποίησαν τα διδάγματα του δυστυχήματος, ούτε καν τα πορίσματα που η ίδια η περιφέρεια παρήγγειλε! Αντί για έργα προστασίας, υπάρχει μεγαλύτερη εγκατάλειψη, λιγότερες υποδομές και μεγαλύτερος κίνδυνος για τους επισκέπτες.

Δεν υπάρχει καμία δικαιολογία για την εγκληματική αδιαφορία που επιδεικνύουν οι αρμόδιοι φορείς και συνολικά το κράτος απέναντι σε ζητήματα που αφορούν άμεσα την ασφάλεια των επισκεπτών. Αυτό που βλέπουμε στην πράξη είναι ένα παιχνίδι μεταξύ Δήμου, Περιφέρειας και Δασαρχείου, με τον καθένα να πετάει την ευθύνη στον άλλον, ενώ το πρόβλημα μένει άλυτο χρόνια ολόκληρα. Δεν γίνεται ένα τόσο σημαντικό φυσικό τοπίο για την περιοχή να μένει έρμαιο αρμοδιοτήτων και γραφειοκρατικών αλληλοκατηγοριών.

Τα φυσικά τοπία ανήκουν στον λαό της περιοχής και σε όσους επισκέπτες θέλουν να τα χαίρονται, και πρέπει να μπορούν να το κάνουν με ασφάλεια, όχι να περιμένουν να δουν ποιος θα αναλάβει τελικά την ευθύνη. Στηρίζουμε τα δίκαια αιτήματα των κατοίκων της Χαραυγής και όλων όσων αγωνίζονται για την προστασία του Πολυλιμνίου”.

Καταλήγοντας, δηλώνει πως “απαιτούμε από το υπουργείο Περιβάλλοντος, τον Δήμο Μεσσήνης και την Περιφέρεια Πελοποννήσου να αναλάβουν άμεσα τις ευθύνες τους: Αποκατάσταση της πρόσβασης, μόνιμη συντήρηση των υποδομών, μέτρα ασφαλείας για τους επισκέπτες, με αποκλειστική κρατική χρηματοδότηση”.