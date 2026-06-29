Πύλος: Σοκ από τον θάνατο του δικηγόρου Γιώργου Κωτσόβολου

Σοκαρισμένη είναι η τοπική κοινωνία της Πύλου μετά τον απροσδόκητο θάνατο του δικηγόρου Γιώργου Κωτσόβολου σε ηλικία μόλις 63 ετών.

Ο γνωστός δικηγόρος, ιδιαίτερα αγαπητός και δραστήριος στην ευρύτερη περιοχή της Πυλίας βρέθηκε νεκρός σήμερα το απόγευμα μέσα στο σπίτι του από φιλικά του πρόσωπα, που τον αναζήτησαν αφού δεν μπορούσαν να τον βρουν στο τηλέφωνο για ώρες. Ο θάνατός του φαίνεται ότι αποδίδεται σε παθολογικά αίτια, κάτι που φυσικά θα πιστοποιηθεί μετά τη διενέργεια νεκροψίας - νεκροτομής.