Καλαμάτα: Απατεώνες παρίσταναν τους τεχνικούς οπτικών ινών

Μέχρι και κουδούνια πολυκατοικιών σε διαμερίσματα της Καλαμάτας χτυπούσαν επιτήδειοι προχθές το βράδυ, προσποιούμενοι πως είναι είτε από συνεργεία οπτικών ινών είτε υπάλληλοι εταιρειών τηλεπικοινωνιών.

Πρόκειται για μία ακόμη προσπάθεια εξαπάτησης πολιτών από απατεώνες που δεν δίσταζαν να αναφέρουν στους ενοίκους να τους ανοίξουν τα σπίτια τους για να τους δείξουν λογαριασμούς τηλεπικοινωνιών και να τους εξηγήσουν από κοντά οικονομικές προσφορές για διάφορα πακέτα.

Μαρτυρίες κάνουν λόγο για δύο νεαρά άτομα, έναν άνδρα και μία γυναίκα, που απογευματινές και βραδινές ώρες της Πέμπτης εμφανίστηκαν σε αρκετές εισόδους σπιτιών στην περιοχή των Δικαστηρίων και στο Νησάκι.

Οι άγνωστοι ισχυρίζονταν πως είναι τεχνικοί και πρέπει να ελέγξουν τα κουτιά των οπτικών ινών ή ακόμη και να προχωρήσουν σε διάφορες εργασίες.

Ζητούσαν μάλιστα από τους ενοίκους να δουν τους λογαριασμούς τους, για να εξετάσουν αν δήθεν δικαιούνται καλύτερα οικονομικά πακέτα.

Για τα περιστατικά ενημερώθηκε η Αστυνομία και στο σημείο βρέθηκαν αστυνομικοί που πήραν καταθέσεις, με σκοπό να φτάσουν στα ίχνη των επιτήδειων που προσπαθούν με διάφορους τρόπους να αποσπάσουν χρήματα, κοσμήματα ή κωδικούς τραπεζών από ανυποψίαστους πολίτες.

Κ.Ηλ.