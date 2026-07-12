Άργος: Πέθανε ο 20χρονος που πυροβολήθηκε από αστυνομικούς

Πέθανε ο 20χρονος που νοσηλευόταν σε σοβαρή κατάσταση, μετά από τους πυροβολισμούς που δέχθηκε από αστυνομικούς στο Άργος.

Ο νεαρός, παρά τις μεγάλες προσπάθειες των γιατρών και την νευροχειρουργική επέμβαση, στην οποία υποβλήθηκε, δεν μπόρεσε να κρατηθεί στη ζωή, όπως αναφέρει το reader.

Σημειώνεται πως χθες, Σάββατο (11/07) οι δύο αστυνομικοί απολογήθηκαν σε ανακρίτρια και εισαγγελέα και αποφασίστηκε η προφυλάκισή τους.

Οι δύο αστυνομικοί κατηγορούνται για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο.

​Αμέσως μετά την έκδοση της απόφασης, ο συνήγορος των δύο κατηγορουμένων, Πέτρος Κουκούλης, επιβεβαίωσε την προφυλάκισή τους, σημειώνοντας χαρακτηριστικά πως «προφανώς δεν έπεισαν. Όταν κρίνεσαι προφυλακιστέος, δεν έπεισες».

Παράλληλα, γνωστοποίησε ότι οι δύο ένστολοι θα οδηγηθούν στις δικαστικές φυλακές Κορυδαλλού.

Όπως ανέφερε, οι κατηγορούμενοι διατηρούν πλέον το δικαίωμα μιας προσφυγής εντός του επόμενου δεκαημέρου, η οποία ωστόσο θα αφορά αποκλειστικά και μόνο το νομικό κομμάτι της υπόθεσης.

Ο συνήγορος υπεράσπισης έκανε λόγο για μια εξαιρετικά ιδιαίτερη και λεπτή υπόθεση, η οποία απασχόλησε έντονα τόσο την ανακρίτρια όσο και την εισαγγελέα, καθώς οι δικαστικές αρχές καλούνταν να εξετάσουν όλες τις πτυχές, έχοντας από τη μία πλευρά τους αστυνομικούς και από την άλλη ένα παιδί που έχει μείνει εγκεφαλικά νεκρό, τονίζοντας πως «δεν είναι τόσο εύκολα τα πράγματα μερικές φορές».