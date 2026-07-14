Εκοιμήθη ο Πρωτοπρεσβύτερος Περικλής Μαγκαφάς

Εκοιμήθη σε ηλικία 96 ετών ο Πρωτοπρεσβυτέρος Περικλής Μαγκαφάς, ένας από τους μακροβιότερους κληρικούς της Μητρόπολης Μεσσηνίας.

Η εξόδιος ακολουθία θα τελεσθεί αύριο Τετάρτη 15 Ιουλίου και ώρα 10:30 π.μ., στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Υπαπαντής του Χριστού Καλαμάτας, ενώ η ταφή θα πραγματοποιηθεί, κατόπιν επιθυμίας του, στην γενέτειρά του Μέλπεια Οιχαλίας.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΩΤΟΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΥ ΠΕΡΙΚΛΗ ΜΑΓΚΑΦΑ

Ο μακαριστός Πρωτοπρεσβύτερος Περικλής Μαγκαφάς, γεννήθηκε στην Άνω Μέλπεια Μεσσηνίας το έτος 1930. Έλαβε την εγκύκλιο παιδεία στο Ανώτερο Εκκλησιαστικό Φροντιστήριο Καλαμάτας και χειροτονήθηκε Διάκονος από τον

Μακαριστό Μητροπολίτη Μεσσηνίας Χρυσόστομο Δασκαλάκη την 5η Ιουλίου 1959 στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Καλαμάτας. Πρεσβύτερος χειροτονήθηκε την 18η Ιουλίου 1959 από τον ίδιον Μητροπολίτη στον Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου & Ελένης Σιάμου, ενορία στην οποία διακόνησε μέχρι το έτος 1963 οπότε και μετετέθη στον Ενοριακό Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Φλαρίου Καλαμάτας, εις τον οποίο διακόνησε φιλότιμα και συνέβαλε τα μέγιστα για την ανακαίνιση και συντήρηση του καθώς και για την ανέγερση της Ενοριακής Στέγης. Τον Ιανουάριο του έτους 1988 μετετέθη στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό της Υπαπαντής του Χριστού και διακόνησε την ενορία αυτή μέχρι την συνταξιοδότηση του το Νοέμβριο του έτους 2008.

Η Εκκλησία, αναγνωρίζοντας την προσφορά του, τον περικόσμησε με τα οφίκκια του Οικονόμου και του Πρωτοπρεσβυτέρου, ενώ τον Νοέμβριο του 2007, ο Σεβ. Μητροπολίτης Μεσσηνίας κ. Χρυσόστομος Γ’, τιμώντας την υπερπεντηκονταετή προσφορά του στην Ιερά Μητρόπολη Μεσσηνίας, του απένειμε τον Χρυσό Σταυρό της Ιεράς Μητροπόλεως. Επιπλέον τον Δεκέμβριο του 2009, στα πλαίσια του εορτασμού των εκατόν πενήντα ετών του Ιστορικού Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου Φλαρίου Καλαμάτας του απονεμήθηκε αργυρός δίσκος, για την εικοσιπενταετή (1963-1988) διακονία και προσφορά του στον Ναό.