Συγκέντρωση του ΚΚΕ στο Αργος για τη “δολοφονία του 20χρονου Θοδωρή”

“Καμία ανοχή στην βία του αστικού κράτους απέναντι στον λαό”, επισημαίνουν το ΚΚΕ και η ΚΝΕ Πελοποννήσου” και καλούν όλο τον κόσμο σήμερα Τρίτη 14 Ιουλίου στις 8.30 το βράδυ, στο Άργος, στο παλιό Δημαρχείο.

Σε ανακοίνωσή τους σημειώνουν: “Η δολοφονία του 20χρονου Θοδωρή στο Άργος από πυρά αστυνομικών προκαλεί οργή. Ένας άοπλος νέος άνθρωπος έπεσε νεκρός από σφαίρες αστυνομικών, δεχόμενος θανάσιμο πυροβολισμό στο κεφάλι. Άδειασαν τις γεμιστήρες τους ενάντια σε ένα πανικοβλημένο παιδί, στο φάσμα του αυτισμού, που έτρεχε να σωθεί. Θα μπορούσε να είναι οποιοδήποτε παιδί. Δεν θα επιτρέψουμε καμία προσπάθεια συγκάλυψης, καμία παραποίηση των γεγονότων, καμία απόπειρα να παρουσιαστεί αυτή η δολοφονία ως αποτέλεσμα μιας «άτυχης στιγμής» ή μιας «κακής εκτίμησης». Πρόκειται για μια κρατική δολοφονία. Είναι το αποκρουστικό πρόσωπο ενός εχθρικού, για το λαό, κράτους, που δεν διστάζει να χρησιμοποιεί ωμή βία κατά απλών λαϊκών ανθρώπων!

Είναι το ίδιο κράτος που, αξιοποιώντας ένα ολόκληρο νομοθετικό οπλοστάσιο που έχουν χτίσει η μια μετά την άλλη όλες οι κυβερνήσεις, έχει μονίμως στραμμένο το στόχαστρο στο λαό. Βγάζει παράνομες και καταστέλλει εργατικές - λαϊκές κινητοποιήσεις, που συλλαμβάνει όσους υπερασπίζονται τα σπίτια τους από τα νύχια τα funds, που αντιμετωπίζει το λαό ως κοινό εγκληματία, φτάνοντας σε κάποιες περιπτώσεις, όπως του 20χρονου Θοδωρή, να σηκώνουν το όπλο και να πυροβολούν εν ψυχρώ. Το κράτος που αφήνει το λαό χωρίς δημόσια και δωρεάν Υγεία και Παιδεία, χωρίς προστασία στους χώρους δουλειάς. Που, αντί να προστατεύει τη ζωή και τα δικαιώματα του λαού, επιλέγει τον αυταρχισμό και την καταστολή”.

Καταλήγοντας, ΚΚΕ και ΚΝΕ εκτιμούν ότι “το έγκλημα στο Άργος είναι κρατικό, με σφαίρες στο κεφάλι εκτέλεση εν ψυχρώ” και καλούν “τον λαό να εκφράσει την καταδίκη του ενάντια στην κρατική δολοφονία με θύμα τον 20χρονο Θοδωρή. Να απαιτήσει πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης και την απόδοση όλων των ευθυνών. Η δολοφονία του 20χρονου στο Άργος δεν πρέπει και δε θα ξεχαστεί. Να αντιταχτεί στην όξυνση της καταστολής, στην προσπάθεια επιβολής «σιγής νεκροταφείου»”.