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Τετάρτη, 15 Ιουλίου 2026 20:30

Φωτιά στο Αλιμάκι

Γράφτηκε από τον

Φωτιά στο Αλιμάκι

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Φωτιά εκδηλώθηκε χθες το πρωί σε αγροτική περιοχή στο Αλιμάκι Τριφυλίας, η οποία αντιμετωπίστηκε άμεσα από τις πυροσβεστικές δυνάμεις που έσπευσαν στο σημείο.

Με τον πρώτο καπνό υπήρξε άμεση κινητοποίηση 3 πυροσβεστικών οχημάτων από Κυπαρισσία και Γαργαλιάνους και σβήστηκε πριν προλάβει να πάρει διαστάσεις καίγοντας μικρή έκταση.

Κατηγορία Κοινωνία
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