Φωτιά στο Αλιμάκι

Φωτιά εκδηλώθηκε χθες το πρωί σε αγροτική περιοχή στο Αλιμάκι Τριφυλίας, η οποία αντιμετωπίστηκε άμεσα από τις πυροσβεστικές δυνάμεις που έσπευσαν στο σημείο.