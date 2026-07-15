Φωτιά στο Αλιμάκι

20:30 15/07
Με τον πρώτο καπνό υπήρξε άμεση κινητοποίηση 3 πυροσβεστικών οχημάτων από Κυπαρισσία και Γαργαλιάνους και σβήστηκε πριν προλάβει να πάρει διαστάσεις καίγοντας μικρή έκταση.
Φωτιά εκδηλώθηκε χθες το πρωί σε αγροτική περιοχή στο Αλιμάκι Τριφυλίας, η οποία αντιμετωπίστηκε άμεσα από τις πυροσβεστικές δυνάμεις που έσπευσαν στο σημείο.
Με τον πρώτο καπνό υπήρξε άμεση κινητοποίηση 3 πυροσβεστικών οχημάτων από Κυπαρισσία και Γαργαλιάνους και σβήστηκε πριν προλάβει να πάρει διαστάσεις καίγοντας μικρή έκταση.