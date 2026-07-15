Σύλλογος Εργαζομένων Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας: Αντίδραση για “εντέλλεσθε” σε ταξινόμηση λεωφορείων

Συνέχεια με συμπαράταξη αλλά και απάντηση αντίδρασης, είχε χθες η καταγγελία του Συλλόγου Εργαζομένων Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας, για αυταρχική και αντισυναδελφική συμπεριφορά της αναπληρώτριας γενικής διευθύντριας Μεταφορών και Επικοινωνιών, που αφορούσε “εντέλλεσθε” για την ταξινόμηση λεωφορείων.

Για το θέμα ρωτήθηκε κι έδωσε απάντηση για τήρηση της νομιμότητας, ο αντιπεριφερειάρχης Μεσσηνίας Τάσος Αδαμόπουλος.

Αναλυτικά, το Δ.Σ. του Συλλόγου Εργαζομένων Π.Ε. Μεσσηνίας στην καταγγελία του κατά της αναπληρώτριας γενικής διευθύντριας Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας Πελοποννήσου, μεταξύ άλλων, ανέφερε: “

“Κατά την πρώτη εθιμοτυπική επίσκεψή της στη Διεύθυνση Μεταφορών Π.Ε. Μεσσηνίας, επέδειξε αυταρχική συμπεριφορά, επιχειρώντας να επιβάλει την ταξινόμηση τριών λεωφορείων, μέχρι το πέρας του ωραρίου λειτουργίας της υπηρεσίας, με την έκδοση «εντέλλεσθε», αγνοώντας την τεκμηριωμένη υπηρεσιακή άποψη των αρμόδιων και έμπειρων υπαλλήλων της υπηρεσίας.

Οπως καταγγέλλεται, για τη συγκεκριμένη υπόθεση δεν είχαν κατατεθεί τα περισσότερα δικαιολογητικά που απαιτούνται από την κείμενη νομοθεσία για την ταξινόμηση των οχημάτων, ενώ παράλληλα δεν πληρούνταν οι απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές που αφορούν την επιθεώρηση των συγκεκριμένων λεωφορείων.

Είναι αδιανόητο να ασκούνται πιέσεις προς τους υπαλλήλους για την ολοκλήρωση διοικητικών πράξεων χωρίς να πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις. Οι δημόσιοι υπάλληλοι έχουν υποχρέωση να εφαρμόζουν τη νομοθεσία και όχι να υποκύπτουν σε αυθαίρετες εντολές που ενδέχεται να τους εκθέσουν σε υπηρεσιακές, πειθαρχικές ή ακόμη και ποινικές ευθύνες”.

Το Δ.Σ. του Συλλόγου καλεί “τον περιφερειάρχη να παρέμβει άμεσα, να διερευνήσει τα καταγγελόμενα περιστατικά και να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα, ώστε να διασφαλιστούν η νομιμότητα, η εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών και η προστασία των υπαλλήλων κατά την άσκηση των καθηκόντων τους”. Και καταγγέλλει “κάθε μορφή αυταρχικής διοίκησης και κάθε παρέμβαση που παρακάμπτει τις προβλεπόμενες από τη νομοθεσία διαδικασίες και δηλώνουμε ότι θα συνεχίσουμε να υπερασπιζόμαστε τη νομιμότητα, το κύρος των υπηρεσιών και τα δικαιώματα των συναδέλφων μας”.

Απαντώντας σε ανακοίνωσή του ο ιδιοκτήτης των λεωφορείων Παναγιώτης Παναγιωτόπουλος παρατηρεί ότι τα λεωφορεία έχουν πλήρεις φακέλους και σημειώνει, μεταξύ άλλων:

“Έχω κάθε έννομο συμφέρον να σας απαντήσω και να σας επιστήσω την προσοχή και να ανακαλέσετε άμεσα. Διότι είναι ποινικό αδίκημα και δυσφήμηση να αποκαλείτε τα 3 λεωφορεία παράνομα, - της ιδιοκτησίας μου που είναι υπό ένταξη στο ΚΤΕΛ – παράνομα.

Η κ. Πουλοπούλου, προς ενημέρωσή σας, επισκέφθηκε την υπηρεσία που αναφέρετε, μετά από αλλεπάλληλες καταγγελίες δικές μου προς τις αρμόδιες υπηρεσίες και τον Τύπο επί δύο μήνες. Ολοι αυτοί οι συνάδελφοί σας που θέλετε να συγκαλύψετε με την επιστολή σας, δεν θα έπρεπε να είναι στη θέση που ευρίσκονται, με την σωρεία παρατυπιών και παραβάσεων και το χειρότερο, λειτουργώντας ως εξουσία και μηδενίζοντας την αξιοπρέπειά μας, κάνοντας κατάχρηση και ασέβεια απέναντι στον πωλητή.

Τα λεωφορεία τα δικά μου διαθέτουν πλήρεις φακέλους και με υπογραφές των πλέον αρμοδίων τεχνικών των Μεταφορών Μάνδρας Αττικής.

Για όσους πιστεύουν ότι η Υπηρεσία Μεταφορών είναι μαγαζί κάποιων που λειτουργούν ως ομάδα, έχουν κάνει μέγα λάθος. Είναι όλων εμάς των πολιτών”.

* Για το θέμα ρωτήθηκε ο πρόεδρος του Νομαρχιακού Τμήματος Μεσσηνίας της ΑΔΕΔΥ Δημήτρης Φαββατάς και απάντησε, ανάμεσα σε άλλα: “Συμπαρατασσόμαστε με την απόφαση του Συλλόγου Εργαζομένων. Ζητάμε από τον περιφερειάρχη να παρέμβει άμεσα και να δοθούν λύσεις. Αυτά που γίνονται στη Διεύθυνση Μεταφορών και αφορούν καταγγελίες του Συλλόγου Εργαζομένων, απέναντι στη λειτουργία και τη νομιμότητα υπηρεσίας, δεν θα τα επιτρέψουμε. Θα αντισταθούμε, πρέπει να εφαρμόζεται η νομιμότητα. Δεν μπορεί να δίνει «εντέλλεσθε» η γενική διευθύντρια”.

* Τέλος, σε σχετική ερώτηση που του τέθηκε, ο αντιπεριφερειάρχης Μεσσηνίας Τάσος Αδαμόπουλος απάντησε: “Κάθε υπηρεσία οφείλει να τηρεί τη νομοθεσία. Σε κάθε περίπτωση θα τηρηθεί η νομιμότητα απαρέγκλιτα”.

Γ.Σ.