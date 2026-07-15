Κινητοποίηση ΑΔΕΔΥ Μεσσηνίας κατά συνταγματικής αναθεώρησης

Κινητοποίηση κατά της συνταγματικής αναθεώρησης με άρση της μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων που προωθεί η κυβέρνηση, πραγματοποίησε χθες το πρωί το Νομαρχιακό Τμήμα Μεσσηνίας της ΑΔΕΔΥ στο κτήριο της Περιφερειακής Ενότητας στην Καλαμάτα (πρώην σχολές Παπαφλέσσα), στο πλαίσιο πανελλαδικής στάσης εργασίας.

Κύριο σύνθημα της κινητοποίησης ήταν “Μόνιμη σταθερή εργασία με αξιοπρεπείς μισθούς για όλους”.

Ο πρόεδρος του Ν.Τ. της ΑΔΕΔΥ Δημήτρης Φαββατάς δήλωσε ότι “ζητάμε την απόσυρση της διάταξης άρσης της μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων. Δεν θα φθάσουμε σε εποχές πλατείας Κλαυθμώνος για τους δημοσίους υπαλλήλους. Θα αντισταθούμε, θα αντιπαλέψουμε την πολιτική αυτή, ώστε να υπάρχει μόνιμη και σταθερή εργασία στο Δημόσιο, να εκσυγχρονιστούν οι υπηρεσίες, να γίνει στελέχωση και να εξυπηρετούνται οι πολίτες. Αυτός ο κατήφορος που υπάρχει τα τελευταία χρόνια απέναντι στις δημόσιες υπηρεσίες, πρέπει να σταματήσει. Εμείς και τον Ιούλιο και τον Αύγουστο θα είμαστε στον αγώνα, απέναντι στην κυβερνητική πολιτική που θέλει να εφαρμόσει και να διαλύσει τον δημόσιο τομέα, προς όφελος των ιδιωτών και του μεγάλου κεφαλαίου”.

Ο πρόεδρος του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας Περικλής Κορομηλάς σημείωσε, μεταξύ άλλων:

“Δεν θα επιτρέψουμε την υποβάθμιση του δημόσιου σχολείου, δεν θα δεχθούμε την αμφισβήτηση της μόνιμης και σταθερής εργασίας, δεν θα σιωπήσουμε όταν επιχειρείται να περιοριστούν δικαιώματα και ελευθερίες.

Ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε μαζί τους εργαζόμενους, τους γονείς και ολόκληρη την κοινωνία για ένα πραγματικά δημόσιο και δωρεάν σχολείο με αξιοπρεπείς συνθήκες για εκπαιδευτικούς και μαθητές. Με την ίδια αποφασιστικότητα θα υπερασπιστούμε και σήμερα τη δημόσια εκπαίδευση, την εργασία και τη δημοκρατία”.

Ο πρόεδρος της Α’ ΕΛΜΕ Μεσσηνίας Φώτης Γαϊτάνης παρατήρησε ότι “είμαστε εδώ ενάντια στη συνταγματική αναθεώρηση, για να διεκδικήσουμε σταθερή εργασία για όλους τους εργαζόμενους μα αυξήσεις στους μισθούς, με μισθούς που να μπορούμε να ζούμε αξιοπρεπώς εμείς και οι οικογένειές μας. Δεν μπορεί, για παράδειγμα, ένας νεοδιόριστος να ζήσει με μισθό 850 ευρώ.

Πρέπει να αντισταθεί όλος ο λαός στην αναθεώρηση του Συντάγματος, γίνεται αντιδραστικότερο. Θα συνεχίσουμε τον αγώνα μας με την κινητοποίηση στη ΔΕΘ στις 5 Σεπτεμβρίου”.

Στη συνέχεια, αντιπροσωπεία του Ν.Τ. της ΑΔΕΔΥ συναντήθηκε με τον αντιπεριφερειάρχη Μεσσηνίας Τάσο Αδαμόπουλο και του επέδωσε υπόμνημα. Του ζήτησε ο ίδιος και η Περιφέρεια Περιφέρεια να στηρίξουν τους δημοσίους υπαλλήλους στα αιτήματά τους για τη συνταγματική αναθεώρηση και στην ενίσχυση της δημόσιας διοίκησης.

Ο κ. Αδαμόπουλος παρατήρησε ότι θα δουν συνολικά τι προβλέπει η συνταγματική αναθεώρηση και θα τοποθετηθούν και δήλωσε τη στήριξή του στον αγώνα για την ενίσχυση της δημόσιας διοίκησης.

Γ.Σ.