Λέσχη Αξιωματικών Φρουράς Καλαμάτας: Εκπαιδευτικό σεμινάριο Πρώτων Βοηθειών

Εκπαιδευτικό σεμινάριο Πρώτων Βοηθειών έγινε την Τρίτη στη Λέσχη Αξιωματικών Φρουράς Καλαμάτας από το “Kids Save Lives” με στόχο την ενίσχυση της ετοιμότητας απέναντι στα επείγοντα περιστατικά.

Στην εκπαίδευση συμμετείχαν οπλίτες κι υπηρεσιακά στελέχη, οι οποίοι εκπαιδεύτηκαν στις βασικές δεξιότητες αντιμετώπισης επειγόντων περιστατικών, με ιδιαίτερη έμφαση στην έγκαιρη αναγνώριση της καρδιακής ανακοπής, στην Καρδιοπνευμονική Αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ) και στη χρήση Αυτόματου Εξωτερικού Απινιδωτή (AED).

Εξίσου σημαντική ήταν η συμβολή των εθελοντών εκπαιδευτών του “Kids Save Lives” , οι οποίοι προσέφεραν τις γνώσεις και την εμπειρία τους με αφοσίωση και επαγγελματισμό.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Λέσχη Αξιωματικών Φρουράς Καλαμάτας διαθέτει ήδη Αυτόματο Εξωτερικό Απινιδωτή (AED), ο οποίος αποτελεί ευγενική προσφορά της Ένωσης Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας (Ε.Σ.ΠΕ.Ε.ΜΕ.) και της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Στρατιωτικών (Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ.), ενισχύοντας ουσιαστικά την ετοιμότητα του χώρου για την αντιμετώπιση περιστατικών καρδιακής ανακοπής.

Η συνεργασία φορέων, οργανισμών κι εθελοντών αποδεικνύει ότι η εκπαίδευση στις Πρώτες Βοήθειες και η τοποθέτηση απινιδωτών σε δημόσιους χώρους αποτελούν βασικούς πυλώνες για ασφαλέστερες κοινότητες.