Νεκρός λαγοκέφαλος στην Παραλία Καλαμάτας

Εναν νεκρό λαγοκέφαλο αντίκρισαν λουόμενοι στην Παραλία της Καλαμάτας το βράδυ της Πέμπτης.

Το τοξικό ψάρι, που ήταν αρκετά μεγάλο σε μέγεθος, είχε ξεβραστεί στην ακτή, με λουόμενους που το είδαν να ειδοποιούν το Κεντρικό Λιμεναρχείο Καλαμάτας.

Λιμενικοί έφτασαν στο σημείο, το περισυνέλεξαν και προχώρησαν στις διαδικασίες που απαιτούνται.

Πηγές του Λιμεναρχείου αναφέρουν πως πρόκειται για μεμονωμένο περιστατικό, σημειώνοντας πως δεν παρατηρείται ιδιαίτερη αύξηση του πληθυσμού λαγοκέφαλων στην περιοχή μας σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια.

Σημειώνεται πως ο λαγοκέφαλος περιέχει ισχυρή νευροτοξίνη, κάτι που καθιστά την κατανάλωσή του εξαιρετικά επικίνδυνη.