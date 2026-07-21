Υπόθεση Μεταμόρφωσης: Πώς δρούσαν οι τρεις συλληφθέντες

Με μαφιόζικες πρακτικές λειτουργούσαν οι τρεις άνδρες από τη Μεταμόρφωση του δήμου Πύλου – Νέστορος που συνελήφθησαν το πρωί του Σαββάτου, κατηγορούμενοι για επτά εμπρησμούς το 2024 και το 2025. Εκβιασμοί, εκφοβισμοί, εμπρησμοί, κλοπές, δολιοφθορές και ένα χωριό, όπου οι κάτοικοι του ζούσαν εδώ και πολλά χρόνια υπό καθεστώς φόβου!

Οι πιο πολλοί γνώριζαν τις τακτικές των τριών συλληφθέντων, αρκετοί ήταν θύματά τους, όμως ήταν διστακτικοί στο να μιλήσουν, γιατί φοβόντουσαν εκδικητικές συμπεριφορές. Ο 52χρονος πρόεδρος Κοινότητας, ο 44χρονος αδερφός του και ένας 66χρονος πυροσβέστης πενταετούς υποχρέωσης που υπηρετούσε στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Γαργαλιάνων, βρέθηκαν το Σάββατο ενώπιον των Δικαστικών Αρχών και πήραν προθεσμία να απολογηθούν για τα βαριά αδικήματα που κατηγορούνται για αύριο το πρωί.

Και οι τρεις αρνούνται τις κατηγορίες, επισημαίνοντας πως δεν εμπλέκονται σε καμία από τις πράξεις που τους αποδίδονται.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, οι φωτιές φέρεται να εκδηλώνονταν κατά τη διάρκεια της νύχτας και είχαν ως στόχο την πρόκληση αντιποίνων.

Ενας από τους τρόπους εκβίασης αφορά τη διαχείριση του νερού άρδευσης, καθώς αγρότες της περιοχής φέρεται να ήταν υποχρεωμένοι να καταβάλλουν χρήματα προκειμένου να τους επιτρέπουν να ποτίζουν τις καλλιέργειες τους!

Οποιος αντιδρούσε και δεν κατέβαλε τα χρήματα, τις επόμενες ημέρες μπορεί να έβρισκε τις ελιές του κομμένες ή καμένες, το περιβόλι του να έχει ξεραθεί ή να έχει πέσει θύμα κλοπής σε αποθήκη η αγροικία του.

Η έρευνα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού διήρκεσε περισσότερο από δύο χρόνια, με τα έμπειρα στελέχη της υπηρεσίας να διαπιστώνουν την παράνομη δράση των τριών ανδρών, που δρούσαν ως “τσιφλικάδες” στην ευρύτερη περιοχή της Μεταμόρφωσης.

Η συγκεκριμένη ομάδα εκτιμάται ότι δρούσε για τουλάχιστον 11χρόνια με τακτικές μαφίας, παρά τις καταγγελίες που είχαν υποβληθεί κατά καιρούς στις Αρχές.

Παράλληλα εξετάζεται αν εμπλέκονται και σε άλλα κακουργηματικού χαρακτήρα αδικήματα που συνέβησαν στην περιοχή τα τελευταία χρόνια.

Η έρευνα δεν περιορίζεται στους τρεις συλληφθέντες, με τις Αρχές να εξετάζουν τη συμμετοχή και άλλων προσώπων, καθώς συνεχίζεται η συλλογή καταθέσεων και αποδεικτικών στοιχείων από την Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού.

Στη δικογραφία περιλαμβάνεται και ένας ακόμη αγρότης, με πλημμεληματικού χαρακτήρα αδικήματα και μία γυναίκα.

Κ.Ηλ.