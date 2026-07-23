Ο Ταΰγετος τον Σεπτέμβριο σημείο αναφοράς για φίλους μοτοσυκλέτας

Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά ο Ταΰγετος ετοιμάζεται να βρεθεί στο επίκεντρο του πανελλαδικού μοτοσυκλετιστικού ενδιαφέροντος, φιλοξενώντας εκατοντάδες αναβάτες από διαφορετικές περιοχές της χώρας.

Από τις 4 έως τις 6 Σεπτεμβρίου, οι κατασκηνώσεις της Αγίας Μαρίνας θα αποτελέσουν το σημείο συνάντησης για τη 15η Συνάντηση Μοτοσυκλέτας, την οποία διοργανώνει η Λέσχη Μοτοσυκλέτας Μεσσηνίας και Φίλων Μοτοσυκλέτας «ΛΕ.ΜΟ.ΜΕ. – Μοτοανεξάρτητοι».

Η διοργάνωση, η οποία επί 13 χρόνια πραγματοποιούνταν στη Λάστα Αρκαδίας, μεταφέρθηκε το 2025 στον Ταΰγετο και, όπως όλα δείχνουν, η επιλογή αυτή δικαιώθηκε από την πρώτη κιόλας χρονιά. Η φετινή συνάντηση αναμένεται ακόμη μεγαλύτερη, με τις εκτιμήσεις των διοργανωτών να κάνουν λόγο για περίπου 600 συμμετέχοντες και περισσότερες από 500 μοτοσυκλέτες από όλη την Ελλάδα.

Μέσα σε ένα περιβάλλον που συνδυάζει τη φυσική ομορφιά, τη δροσιά του βουνού και την αυθεντική φιλοξενία, η μεγάλη μοτοσυκλετιστική παρέα θα έχει την ευκαιρία να συναντηθεί, να ανταλλάξει εμπειρίες και να γνωρίσει καλύτερα τον Ταΰγετο και τα χωριά του. Ο χώρος των κατασκηνώσεων παραχωρείται από τον Δήμο Καλαμάτας, ενώ φέτος, λόγω της μεγάλης απήχησης που είχε η περσινή διοργάνωση, θα διατεθεί στο σύνολό του για τις ανάγκες του τριήμερου.

Η 15η Συνάντηση Μοτοσυκλέτας “Ταΰγετος 2026” αποκτά παράλληλα έναν ιδιαίτερο συμβολισμό, έχοντας ως κεντρικό μήνυμα το σύνθημα «Ταΰγετος – Πνεύμονας Ζωής». Πρόκειται για μια αναφορά στην αξία του βουνού, της υπαίθρου και της φύσης, αλλά και στην ανάγκη προστασίας των περιοχών που φιλοξενούν τέτοιες δράσεις, ιδιαίτερα μετά τις καταστροφές που προκάλεσαν τα έντονα καιρικά φαινόμενα στις αρχές του έτους.

Το πρόγραμμα της διοργάνωσης θα περιλαμβάνει μοτοσυκλετιστικές διαδρομές στον Ταΰγετο και στην ευρύτερη περιοχή, ταξιδιωτικές παρουσιάσεις και ιστορίες από κοντινούς και μακρινούς δρόμους, μουσική, δράσεις και διασκέδαση κάτω από τον έναστρο ουρανό.

Οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να κατασκηνώσουν μέσα στη φύση, να δοκιμάσουν παραδοσιακές γεύσεις και τοπικά προϊόντα, να επισκεφθούν τα χωριά του βουνού και να έρθουν σε επαφή με τους κατοίκους και τους τοπικούς συλλόγους.

Όπως τονίζουν οι διοργανωτές, η συνάντηση δεν αποτελεί απλώς ένα μοτοσυκλετιστικό event, αλλά ένα ταξίδι φιλίας, αλληλεγγύης και αγάπης για τη μοτοσυκλέτα. Αναβάτες από διαφορετικές περιοχές θα μοιραστούν ιστορίες και εμπειρίες, δημιουργώντας για τρεις ημέρες μια μεγάλη κοινή παρέα.

ΑΥΞΗΜΕΝΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ

Μιλώντας στην «Ε», ο Δημήτρης Τζανετάκος, εκ μέρους της ΛΕ.ΜΟ.ΜΕ., ανέφερε ότι έχουν ήδη πραγματοποιηθεί περίπου 100 προκρατήσεις για τα σπιτάκια των κατασκηνώσεων, ενώ οι συνολικές συμμετοχές εκτιμάται ότι θα είναι αυξημένες τουλάχιστον κατά 35% σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά.

Όπως σημείωσε, το 2025 στον Ταΰγετο έδωσαν το «παρών» περίπου 450 άτομα, ενώ φέτος ο αριθμός τους αναμένεται να πλησιάσει τα 600. Οι συμμετοχές δεν θα προέρχονται μόνο από την Πελοπόννησο, αλλά και από την Αθήνα, τη Λαμία, τα Ιωάννινα, τη Δυτική Ελλάδα, τη Στερεά Ελλάδα και άλλες περιοχές της χώρας.

Οι εντυπώσεις από την περσινή πρώτη διοργάνωση στον Ταΰγετο ήταν ιδιαίτερα θετικές, τόσο για την οργάνωση όσο και για τον χώρο. Σύμφωνα με τον κ. Τζανετάκο, βασικός στόχος δεν είναι απλώς η συγκέντρωση των μοτοσυκλετιστών στις εγκαταστάσεις της κατασκήνωσης, αλλά η ουσιαστική γνωριμία τους με ολόκληρη την περιοχή.

Την περασμένη χρονιά πραγματοποιήθηκαν εκδρομές στα χωριά του Ταΰγετου, ενώ σε συνεργασία με τους συλλόγους Αλαγονίας και Αρτεμισίας προσφέρθηκαν κεράσματα και οργανώθηκαν επισκέψεις. Αντίστοιχες δράσεις σχεδιάζονται και φέτος σε συνεργασία με τις τοπικές κοινότητες.

Παράλληλα, πρόθεση της Λέσχης είναι να δοθεί χώρος σε παραγωγούς και επαγγελματίες της περιοχής, προκειμένου να παρουσιάσουν και να διαθέσουν τοπικά προϊόντα στο κοινό της διοργάνωσης. Όπως επισημάνθηκε, ευρύτερος στόχος είναι ο Ταΰγετος να παραμένει ζωντανός, να προβάλλεται και να μην περνά στη λήθη, ιδιαίτερα μετά τις ζημιές που σημειώθηκαν στην περιοχή από τα ακραία καιρικά φαινόμενα. Η 15η Συνάντηση Μοτοσυκλέτας φιλοδοξεί, έτσι, να αποτελέσει όχι μόνο μια μεγάλη γιορτή για τους αναβάτες, αλλά και μια ευκαιρία εξωστρέφειας και ανάδειξης του Ταΰγετου. Για ένα ακόμη τριήμερο, το βουνό αναμένεται να γεμίσει με μοτοσυκλέτες, διαδρομές, ιστορίες και ανθρώπους που μοιράζονται την ίδια αγάπη για τον δρόμο, τη φύση και την περιπέτεια.

ΔΥΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Ο Δημήτρης Τζανετάκος αναφέρθηκε ακόμη σε δύο προτάσεις της Λέσχης που παρουσιάστηκαν στις αρχές του έτους στον περιφερειάρχη Πελοποννήσου Δημήτρη Πτωχό και βρίσκονται πλέον σε διαδικασία υλοποίησης σε συνεργασία με την Περιφέρεια.

Η πρώτη αφορά την ανάδειξη του ακρωτηρίου Ταίναρο, του νοτιότερου άκρου της ηπειρωτικής Ευρώπης, μέσα από τη δημιουργία ενός μνημείου που θα μπορούσε να αποτελέσει σημείο αναφοράς για τους ταξιδιώτες και τους επισκέπτες.

Η πρόταση προβλέπει την κατασκευή ενός κυκλικού μνημείου, το οποίο θα συνδέεται συμβολικά με την αρχαία παράδοση που ήθελε την περιοχή να αποτελεί είσοδο προς τον Κάτω Κόσμο και τον Άδη. Η φιλοσοφία της πρότασης παραπέμπει στο Nordkapp της Βόρειας Νορβηγίας, το οποίο έχει αναδειχθεί διεθνώς ως το βορειότερο σημείο της ηπειρωτικής Ευρώπης και ως σημαντικός ταξιδιωτικός προορισμός.

Η δεύτερη πρόταση αφορά την οριοθέτηση και τη σήμανση των ορεινών περασμάτων σε ολόκληρη την Περιφέρεια Πελοποννήσου, με αφετηρία τον Ταΰγετο. Στόχος είναι η τοποθέτηση κατάλληλων πινακίδων, ώστε οι επισκέπτες και οι ταξιδιώτες να μπορούν να κινούνται με μεγαλύτερη ασφάλεια και ευκολία στις ορεινές διαδρομές.

Τ.Αν.