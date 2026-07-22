Σημεία εξυπηρέτησης πολιτών ή πάρκινγκ ταξί;

Η αντιπαράθεση για την πιάτσα ταξί στην Αριστομένους αφορά τη διατήρηση του παρελθόντος σε ένα κόσμο που έχει αλλάξει ή αλλάζει χωρίς να συνειδητοποιούνται οι αλλαγές. Η πιάτσα ταξί στην κεντρική πλατεία, με τους οδηγούς να περιμένουν τον πελάτη και στα ενδιάμεσα να αναλύουν την ποδοσφαιρική και την πολιτική επικαιρότητα, είναι εικόνα του παρελθόντος.

Σε μια εποχή που τα πάντα γίνονται ψηφιακά και μέσω εφαρμογών, ποιος θα βγει στην πλατεία για να πάρει ταξί από την πιάτσα; Ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες, που υπάρχει αύξηση των επισκεπτών οι οποίοι δεν ξέρουν πού είναι τα ταξί και πρέπει να είναι «φάτσα» στην πλατεία, η κίνηση στο κέντρο είναι έτσι κι αλλιώς περιορισμένη. Η μεγάλη πιάτσα ταξί είναι, με λίγα λόγια, μια δομή του παρελθόντος η οποία δεν είναι απαραίτητη στον σύγχρονο κόσμο. Αντί για μια μεγάλη πιάτσα, θα μπορούσε να επιλεγεί μια ευέλικτη ζώνη με θέσεις στάθμευσης και παραμονής μερικών λεπτών. Θέσεις στάθμευσης δηλαδή ενός ή δύο ταξί, τα οποία θα ανανεώνονται μέσα από την ετοιμότητα που θα έδινε μια ψηφιακή εφαρμογή που θα διέθεταν οι οδηγοί τους. Σε αυτή την περίπτωση, και με σωστή μελέτη, θα μπορούσαν να καλύπτονται περισσότερα σημεία στο κέντρο της πόλης και όχι να μαζεύονται όλα τα ταξί σε ένα σημείο. Δημιουργία δηλαδή σημείων εξυπηρέτησης των πολιτών και όχι χώρων στάθμευσης των ταξί.

Σε αυτό το σημείο νομίζουμε ότι είναι και το κρίσιμο ζήτημα. Θέλουμε σημεία εξυπηρέτησης των πολιτών ή να διευκολύνουμε τη στάθμευση των ταξί; Σταθμός ταξί προφανώς και δεν χρειάζεται να γίνεται σε εμφανές σημείο στο κέντρο της πόλης. Υπάρχουν άλλες λύσεις που μπορούν να εξεταστούν, με χώρους πάρκινγκ ανοικτούς ή κλειστούς που θα διευκολύνουν τόσο τους οδηγούς ταξί όσο και τη λειτουργία της πόλης. Πιστεύουμε ότι και οι οδηγοί ταξί δεν είναι ευτυχισμένοι όταν ξεροσταλιάζουν στη μέση του δρόμου και ψάχνουν τουαλέτα στα γύρω καταστήματα. Θα μπορούσαν να έχουν το δικό τους πάρκινγκ-σταθμό σε χώρο κοντά στο κέντρο, που θα εξασφάλιζε μια σειρά παροχών για τους ίδιους.

Το πρόβλημα όμως είναι ότι τα ζητήματα αυτά δεν συζητούνται με οργανωμένο τρόπο, με νηφαλιότητα και σύνεση, στα πλαίσια της λειτουργίας μιας πόλης, στοιχείο της οποίας είναι και οι μεταφορές. Κυριαρχεί η λογική του «αυτό θέλουμε γιατί νομίζουμε ότι είναι σωστό και θα το επιβάλουμε γιατί έχουμε την κρίσιμη εκλογική δύναμη» ή απλώς επειδή φωνάζουμε περισσότερο. Το πού οδηγεί όλο αυτό θα το καταλάβουν όλοι πολύ σύντομα.

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