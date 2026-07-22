Ικανοποίηση και δικαίωση για τα αρχαία της Υπαπαντής

Ικανοποιημένοι και δικαιωμένοι πρέπει να νιώθουν όλοι όσοι πρωτοστάτησαν και αγωνίστηκαν για την ανασκαφή και την ανάδειξη των αρχαιοτήτων στη ΝΑ γωνία της πλατείας Υπαπαντής στην Καλαμάτα, με την σχεδόν ολοκλήρωση της ανάδειξης των αρχαιοτήτων.

Με την ενημερωτική πινακίδα που τοποθετήθηκε στον χώρο και παρουσιάζει μέρος της ιστορίας της πόλης. Σε αυτήν επισημαίνεται ότι “επί της οδού Χρυσοστόμου Θέμελη και στη νοτιοανατολική γωνία της πλατείας εντοπίστηκαν αρχιτεκτονικά κατάλοιπα δημοσίων έργων του 4ου π.Χ. αιώνα από ευμεγέθεις ορθογώνιες λιθοπλίνθους από ασβεστόλιθο, με μεταγενέστερες τροποποιήσεις”. Κι επιβεβαιώνεται ότι “η πόλη των αρχαίων Φαρών που ταυτίζεται με τη σύγχρονη Καλαμάτα, παρουσιάζει μακρά ιστορική συνέχεια από τους Προϊστορικούς χρόνους μέχρι σήμερα και μνημονεύεται σε αρχαίες πηγές, όπως ο Ομηρος, ο Ξενοφώντας, ο Στράβωνας και ο Παυσανίας”, ενώ υπενθυμίζεται: “Στο πλαίσιο υλοποίησης τεχνικών έργων για την ανάδειξη της πλατείας Υπαπαντής, πραγματοποιήθηκαν σωστικές ανασκαφές τόσο το 1960 υπό τη διεύθυνση του επιμελητή αρχαιοτήτων Νικολάου Γιαλούρη όσο και κατά την περίοδο 2022-2025 από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας”.

Για την ιστορία αυτή της Καλαμάτας από τον 4ο π.Χ. αιώνα και τη σύνδεση με τις αρχαίες Φαρές: Ενημερώθηκαν οι γενιές της Καλαμάτας, από τους σημερινούς 60χρονους και τους 65χρονους μέχρι και τους νεότερους, που είχαν ακούσει για τα αρχαία και δεν τα είχαν δει. Και όταν ζητούσαν να τα δουν και να μάθουν το μέρος αυτό της ιστορίας της πόλης, τους απαντούσαν απαξιωτικά ότι δεν έχουν αρχαιολογική αξία. Θα ενημερώνονται πλέον όλοι οι πολίτες της Καλαμάτας και οι επισκέπτες από κάθε γωνιά της πατρίδας μας και του κόσμου, που επισκέπτονται τον μητροπολιτικό ναό της Υπαπαντής, το Κάστρο, το Ιστορικό Κέντρο και τον ναό των Αγίων Αποστόλων. Ικανοποιημένοι και δικαιωμένοι νιώθουν τα μέλη της κίνησης “Σώστε τα αρχαία της Υπαπαντής” που πρωτοστάτησαν, πολίτες και προσωπικότητες, όπως ο αείμνηστος καθηγητής Πέτρος Θέμελης, θεσμικοί παράγοντες και αυτοδιοικητικοί που πάλεψαν, ακόμα και ο μητροπολίτης Μεσσηνίας που είχε ταχθεί υπέρ της ανάδειξης και προβολής, ως στοιχείο γνώσης της ιστορίας της πόλης.