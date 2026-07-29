Τίτλους τέλους για το σούπερ μάρκετ MERE στην Καλαμάτα

Η εξέλιξη οδηγεί στο κλείσιμο όλων των καταστημάτων της αλυσίδας στη χώρα, αφήνοντας στον «αέρα» περίπου 170 εργαζόμενους. Το κατάστημα της Καλαμάτας, που είχε ανοίξει πριν από λίγα χρόνια επιχειρώντας να διεισδύσει στην τοπική αγορά με ιδιαίτερα χαμηλές τιμές, περιλαμβάνεται στα σημεία που παύουν τη λειτουργία τους, μαζί με τα υπόλοιπα καταστήματα του δικτύου στην Ελλάδα.

Η απόφαση συνδέεται με το νέο πακέτο κυρώσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά της Ρωσίας, στο οποίο εντάχθηκε ο Ρώσος επιχειρηματίας Σεργκέι Σνάιντερ (Sergei Schneider), ιδιοκτήτης του ομίλου στον οποίο ανήκει η αλυσίδα MERE. Ως αποτέλεσμα, οι εταιρείες που συνδέονται με τον όμιλο στις χώρες της ΕΕ υποχρεώνονται να διακόψουν άμεσα τη δραστηριότητά τους.

Η MERE είχε εισέλθει στην ελληνική αγορά το 2021, εφαρμόζοντας μοντέλο «σκληρού εκπτωτικού καταστήματος», με περιορισμένη γκάμα προϊόντων, χαμηλό λειτουργικό κόστος και ιδιαίτερα ανταγωνιστικές τιμές. Παρά τα σχέδια επέκτασης του δικτύου της, οι ευρωπαϊκές κυρώσεις βάζουν πλέον οριστικό τέλος στην παρουσία της στην Ελλάδα.