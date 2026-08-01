Αυξημένη κίνηση και στην Καλαμάτα για διαβατήρια με την παλιά ταυτότητα

Αυξημένη είναι η προσέλευση τις τελευταίες ημέρες στο Γραφείο Διαβατηρίων Καλαμάτας της Διεύθυνσης Αστυνομίας Μεσσηνίας, από πολίτες που επιθυμούν να βγάλουν διαβατήριο με τις παλιές ταυτότητες, καθώς αυτές ισχύουν έως τις 3 Αυγούστου για ταξίδια στο εξωτερικό.

Αρκετοί πολίτες μάλιστα που δεν επιθυμούν για τους δικούς τους λόγους να εκδώσουν τις νέου τύπου ταυτότητες, σχηματίζουν ουρές από τα ξημερώματα έξω από το αστυνομικό τμήμα!

Πολλοί έσπευσαν να εκδώσουν νέο διαβατήριο αξιοποιώντας την παλιά τους ταυτότητα πριν τεθεί σε ισχύ η αλλαγή από μεθαύριο Δευτέρα 3 Αυγούστου.

Να θυμίσουμε πως οι παλαιού τύπου ελληνικές ταυτότητες παύουν από τις 3 Αυγούστου να γίνονται δεκτές ως ταξιδιωτικά έγγραφα για μετακινήσεις στο εξωτερικό. Η αλλαγή αφορά όλες τις περιπτώσεις όπου απαιτείται ταυτότητα συμβατή με τα νέα ευρωπαϊκά πρότυπα ασφαλείας.

Κ.Ηλ.