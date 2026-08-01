Μεσσηνία: Σύλληψη 46χρονου για χασίς στον Ευαγγελισμό

Στη σύλληψη ενός 46χρονου στον Ευαγγελισμό του Δήμου Πύλου - Νέστορος για κατοχή χασίς και καλλιέργεια δενδρυλλίων προχώρησαν το απόγευμα της Παρασκευής αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμάτας.

Ειδικότερα κατόπιν πληροφοριών οι αστυνομικοί πραγματοποίησαν έρευνα σε αγρόκτημα ιδιοκτησίας του 46χρονου, όπου αρχικά εντόπισαν 5 δενδρύλλια κάνναβης, ενώ στη συνέχεια σε κοντινό ελαιοπερίβολο εντόπισαν ακόμα 9 δενδρύλλια ύψους έως 1,5 μέτρο.

Ακολούθησε έρευνα στο σπίτι του, όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 336 γραμ. κάνναβης, 2 ναρκωτικά χάπια και ένα κινητό τηλέφωνο.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο της εμπεριστατωμένης αστυνομικής έρευνας, που διεξήχθη από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών Καλαμάτας και κατόπιν κατάλληλης αξιοποίησης πληροφοριών και στοιχείων, προέκυψε ότι ο ανωτέρω συλληφθείς δραστηριοποιούταν στην καλλιέργεια φυτών κάνναβης και ακολούθως στην περαιτέρω διακίνηση των συγκομιζόμενων ποσοτήτων.

Ο 46χρονος, που έχει απασχολήσει τις Αρχες και κατά το παρελθόν, θα οδηγηθεί στην Εισαγγελία Καλαμάτας, ενώ προανάκριση για την υπόθεση διενεργεί το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμάτας.