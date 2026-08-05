Η Ελενα Παπαρίζου σήμερα στο Ανοιχτό Θέατρο

Η δημοφιλής τραγουδίστρια υπόσχεται μια βραδιά γεμάτη μεγάλες επιτυχίες, δυνατές ερμηνείες και τη χαρακτηριστική σκηνική ενέργεια που την έχει καθιερώσει ως μία από τις σημαντικότερες παρουσίες της ελληνικής pop σκηνής.

«Κάτσε Καλά» γιατί το καλοκαίρι σου τώρα ξεκινάει… "Αλήθεια τώρα"! Θα µπεις στις "Αναπάντητες κλήσεις" χωρίς δεύτερη σκέψη, θα σε παρασύρει το "Mambo!" και πριν το καταλάβεις θα βλέπεις "Πυροτεχνήµατα" σε έναν καθαρό ουρανό, πριν πούμε "Καληνύχτα". Hit µετά το hit, σε ένα εκρηκτικό party” τονίζεται στην περιγραφή του event. Παραγωγή: Galaxias Live Productions. Προπώληση γίνεται στο ticketservices.gr.