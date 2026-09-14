«Οδύσσεια»: Η ταινία του Νόλαν έγινε η πιο εμπορική στην ιστορία της Universal

Η«Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν συνεχίζει το εντυπωσιακό ταξίδι της στις κινηματογραφικές αίθουσες κατακτώντας μία κορυφή που μέχρι σήμερα ανήκε σε μία από τις μεγαλύτερες εμπορικές επιτυχίες του σύγχρονου σινεμά. Η ταινία έγινε η πιο εμπορική στην ιστορία της Universal Pictures, ξεπερνώντας το «Jurassic World» του 2015.

Σύμφωνα με το Variety, η «Οδύσσεια» έχει συγκεντρώσει παγκοσμίως περίπου 1,68 δισ. δολάρια, περνώντας το όριο των 1,67 δισ. δολαρίων που είχε καταγράψει το «Jurassic World». Η επίδοση αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία επειδή επιτεύχθηκε μέσα σε μόλις εννέα εβδομάδες από την έξοδο της ταινίας στις αίθουσες.

Ένα παγκόσμιο φαινόμενο

Στη Βόρεια Αμερική οι εισπράξεις της υπερπαραγωγής ανέρχονται στα 601,2 εκατ. δολάρια, ενώ από τις διεθνείς αγορές προέρχονται περισσότερα από 1,08 δισ. δολάρια. Η ταινία έχει, μάλιστα, ξεπεράσει το 1 δισ. δολάρια εκτός ΗΠΑ και Καναδά, επίδοση ιδιαίτερα σημαντική για μια πρωτότυπη κινηματογραφική παραγωγή και όχι για συνέχεια ή ριμέικ.

Η «Οδύσσεια» βρίσκεται στην κορυφή των εισπράξεων της Universal σε 45 διεθνείς αγορές, ανάμεσά τους η Γαλλία, η Ινδία, η Αυστραλία, η Νότια Κορέα και η Ιταλία. Στην αμερικανική αγορά, ωστόσο, το «Jurassic World» εξακολουθεί να προηγείται, με 653,4 εκατ. δολάρια.

Το IMAX είναι μέρος της επιτυχίας

Η εμπορική πορεία της ταινίας συνδέεται στενά με την επιλογή του Νόλαν να γυρίσει ολόκληρη την «Οδύσσεια» με κάμερες IMAX. Η ταινία έχει ήδη καταγράψει ιστορικές επιδόσεις στο συγκεκριμένο φορμά, με τις παγκόσμιες εισπράξεις από τις αίθουσες IMAX να ξεπερνούν τα 486 εκατ. δολάρια. Παράλληλα είναι η πιο εμπορική ταινία με χαρακτηρισμό R στην ιστορία (οι θεατές κάτω των 17 ετών δεν μπορούν να παρακολουθήσουν την ταινία χωρίς συνοδό ενήλικα), καθώς και η μεγαλύτερη εισπρακτική επιτυχία όλων των εποχών στην ιστορία του IMAX.

Το μεγαλύτερο χιτ του Νόλαν

Με το νέο ρεκόρ, η «Οδύσσεια» ξεπερνά όχι μόνο τις επιτυχίες της Universal αλλά και τις προηγούμενες κορυφαίες επιδόσεις της φιλμογραφίας του ίδιου του Νόλαν.

Η ταινία έχει ήδη ξεπεράσει τις εισπράξεις του «The Dark Knight» στην αμερικανική αγορά, ενώ σε παγκόσμιο επίπεδο έχει αφήσει πίσω της το «The Dark Knight Rises». Το άνοιγμά της, με περίπου 264 εκατ. δολάρια παγκοσμίως, ήταν επίσης το μεγαλύτερο στην καριέρα του σκηνοθέτη.

Η εξέλιξη έχει ιδιαίτερη σημασία για τον Νόλαν και για έναν ακόμη λόγο: η «Οδύσσεια» αποτελεί τη δεύτερη ταινία του με την Universal, μετά το βραβευμένο με Οσκαρ βιογραφικό δράμα «Οπενχάιμερ», το οποίο πλησίασε το 1 δισ. δολάρια παγκοσμίως.

Το νέο ρεκόρ της «Οδύσσειας» αναδεικνύει την εμπορική απήχηση της Universal σε μια ιδιαίτερα προσοδοφόρα χρονιά για το σύνολο της χολιγουντιανής παραγωγής. Το στούντιο προηγείται όλων των εταιρειών, κατέχοντας το 26% του μεριδίου της αγοράς και έχοντας καταγράψει μέχρι σήμερα έσοδα σχεδόν 5 δισ. δολαρίων για το 2026. Η Universal είναι το πρώτο στούντιο που ξεπερνά φέτος τα 4 δισ. δολάρια στο παγκόσμιο box office και το πρώτο που ξεπερνά τα 3 δισ. δολάρια στις διεθνείς αγορές.

Πηγή: www.tovima.gr