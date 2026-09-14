Χανιά: Βρέφος με βαριά κρανιοεγκεφαλική κάκωση – Συνελήφθη η 18χρονη μητέρα

Σοβαρά τραυματισμένο μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Χανίων ένα βρέφος μόλις 17 ημερών, προκαλώντας την κινητοποίηση των γιατρών και των αστυνομικών Aρχών.

Το μωρό διακομίστηκε την Κυριακή στο Νοσοκομείο Χανίων με βαριά κρανιοεγκεφαλική κάκωση και εισήχθη στη Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών.

Κατά την εξέτασή του, οι γιατροί διαπίστωσαν εγκεφαλική αιμορραγία, η οποία, σύμφωνα με πληροφορίες, προκλήθηκε από χτύπημα.

Λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής του, το βρέφος μεταφέρθηκε το βράδυ της ίδιας ημέρας στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Βενιζέλειου Νοσοκομείου Ηρακλείου, όπου συνεχίζεται η νοσηλεία του.

Οι αστυνομικές αρχές ενημερώθηκαν για την υπόθεση από τη διοίκηση του Νοσοκομείου Χανίων και προχώρησαν στη σύλληψη της 18χρονης μητέρας του βρέφους.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα, μετά τον τοκετό φέρεται να αντιμετώπισε σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα.

Η 18χρονη οδηγήθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας ενώπιον των δικαστικών Αρχών και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί στον ανακριτή το πρωί της Τρίτης.

Πηγή: www.kathimerini.gr