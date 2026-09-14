Σε ανοδική τροχιά οι τιμές καυσίμων: Στα 2,12 ευρώ η αμόλυβδη (βίντεο)

Νέα άνοδο καταγράφουν οι διεθνείς τιμές της ενέργειας, με το πετρέλαιο Brent να αγγίζει πλέον τα 107 δολάρια το βαρέλι, ενώ ράλι ανόδου σημειώνεται και για το φυσικό αέριο, το οποίο έχει τριπλασιαστεί σε σχέση με τα προπολεμικά επίπεδα.

Την ίδια ώρα, η νέα ενεργειακή αναταραχή αποτυπώνεται και στην αντλία με τις τιμές καυσίμων να αυξάνονται.

Η νέα άνοδος του πετρελαίου έρχεται μετά την απόφαση της Σαουδικής Αραβίας να διακόψει για προληπτικούς λόγους τη λειτουργία του αγωγού Ανατολής – Δύσης, χωρητικότητας περίπου επτά εκατομμυρίων βαρελιών την ημέρα.

Πρόκειται για έναν κρίσιμο αγωγό, καθώς μεταφέρει πετρέλαιο προς τα λιμάνια της Ερυθράς Θάλασσας, παρακάμπτοντας τα Στενά του Ορμούζ.

Παράλληλα, οι συνομιλίες για τη δημιουργία προσωρινού ναυτιλιακού διαδρόμου μέσω του Ορμούζ έχουν αναβληθεί, αυξάνοντας την αβεβαιότητα για τις ενεργειακές ροές.

Σχετικά με το φυσικό αέριο, το χρηματιστήριο έκλεισε την Παρασκευή στα 2,6 ευρώ η μεγαβατώρα με την τιμή του να έχει αυξηθεί κατά 58,6% σε ετήσια βάση, εντείνοντας τις πιέσεις στο κόστος της ενέργειας.

Πάνω από τα 107 δολάρια το Brent

Οι αυξήσεις στην εγχώρια αγορά έρχονται την ώρα που οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου κινούνται σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα.

Το Brent ξεπέρασε ξανά τα 107 δολάρια το βαρέλι στις πρωινές συναλλαγές της Δευτέρας, φτάνοντας στα 107,54 δολάρια και καταγράφοντας άνοδο 2,80%. Την προηγούμενη εβδομάδα είχε περάσει το όριο των 100 δολαρίων για πρώτη φορά από τον Ιούλιο, σημειώνοντας συνολική άνοδο 9%.

Η νέα άνοδος συνδέεται με την κλιμάκωση των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή και τις ανησυχίες για την ενεργειακή τροφοδοσία, καθώς στο επίκεντρο βρίσκονται τα Στενά του Ορμούζ. Πρόσθετη πίεση στην αγορά προκαλεί και το προσωρινό κλείσιμο του αγωγού Ανατολής-Δύσης στη Σαουδική Αραβία.

Οι τιμές στην αντλία

Στα διυλιστήρια οι τιμές των καυσίμων συνεχίζουν να αυξάνονται. Στην αντλία, η μέση τιμή της αμόλυβδης διαμορφώνεται στα 2,12 ευρώ το λίτρο και του ντίζελ στα 2,08 ευρώ, ενώ ανησυχία προκαλεί και το κόστος θέρμανσης για τα νοικοκυριά.

Την ίδια ώρα, τα διυλιστήρια προαναγγέλλουν νέες σημαντικές αυξήσεις από την Τρίτη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στην κυβέρνηση έχει σημάνει συναγερμός για το ενεργειακό κόστος και εξετάζεται νέα δέσμη μέτρων.

Μάλιστα, ο υπουργός Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, τόνισε ότι «θα είμαστε δίπλα σε κάθε πολίτη αν χρειαστεί, υπογραμμίζοντας ότι η κυβέρνηση διαθέτει τόσο εθνικά όσο και ευρωπαϊκά εργαλεία».

«Εγώ δεν θα προεξοφλήσω έναν δύσκολο χειμώνα. Δεν θα έρθω δηλαδή αμέσως να σας πω ποια θα είναι η τιμή, ούτε και θα υποτιμήσω έναν δύσκολο χειμώνα. Θα σας πω ότι θα είμαστε δίπλα σε κάθε πολίτη, αν και εφόσον αυτό χρειαστεί. Υπάρχει μεταβλητότητα σε σχέση με τις τιμές. Παρατηρούμε αυτή την μεταβλητότητα. Έχουμε διαμορφώσει εθνικά και ευρωπαϊκά εργαλεία και αν χρειαστεί, να το επαναλάβω, θα είμαστε δίπλα σε κάθε πολίτη», σημείωσε ο κ. Πιερρακάκης.

Πηγή: ertnews.gr